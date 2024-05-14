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老挝中国文化中心举办“茶和天下”活动

2024年05月14日08:58 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月14日电 （记者孙广勇）随着2022年“中国传统制茶技艺及其相关习俗”被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录，茶成为中国与世界交流的桥梁。在母亲节来临之际，老挝中国文化中心5月11日推出“茶和天下·母亲节雅集”主题活动，来自老挝“儿童学习之家”的30多名老挝儿童和文化中心周末汉语培训班的师生以及社会公众共100余人参加了活动。

老挝文化中心工作人员介绍了中国茶的基本分类，并逐一介绍了摆在桌前的茶壶、品茗杯、茶则等茶具，并展示了来自中国的红茶、绿茶、黑茶等5类茶叶以及老挝当地的古树绿茶，从“温杯—投茶—摇香—洗茶—冲茶—出汤—分杯”等步骤展示讲解泡茶的过程，示范敬茶礼仪。观众们认真观察，迫不及待地动手实践。

为配合母亲节主题，不少母亲和孩子身着汉服和旗袍相约前来。学会敬茶礼仪的孩子们双手举杯自豪地向母亲、长辈奉上一杯杯清茶，“母亲节快乐”的声声祝福赢得现场观众的阵阵掌声。大家在缕缕清香中感知感受中国茶文化，感恩感念母爱的伟大。

茶成为了沟通文化的共同语言，工作人员带领观众们参观《茶韵飘香图片展》，给大家介绍中国茶的历史、分类以及相关的饮茶文化。该展精选中国采茶、制茶、茶艺、茶道，以及中国茶园、茶馆、茶点等茶文化相关精彩摄影图片共25幅，呈现中国茶韵文化风貌。

老挝国家妇联办公厅主任苏帕鹏表示，活动既能让老挝孩子了解中国文化，又能通过活动感受母爱，非常好。

(责编：于洋、杨牧)

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