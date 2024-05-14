新华社北京5月13日电 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京12日提名前副总理安德烈·别洛乌索夫为国防部长，任命前任防长谢尔盖·绍伊古为俄联邦安全会议秘书。

一些分析师认为，绍伊古离任属意料之外、情理之中。别洛乌索夫出任防长则意味着俄方有意提升国防财政资源的使用效率，改善俄乌冲突中俄军装备供应，更多地动用“经济战”手段运筹对乌克兰特别军事行动。

5月9日，在俄罗斯首都莫斯科，俄罗斯总统普京在阅兵结束后与俄罗斯国防部长绍伊古交谈。新华社记者白雪骐摄

政府“老臣”转岗

普京当天向俄联邦委员会、即议会上院提交新一届政府在国防、外交、情报、护法等领域7个部门主管官员提名名单，其中只有防长换人，其余均留任。

俄罗斯总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫说，作为俄联邦安全会议秘书，绍伊古将出任军工联合体委员会副主席，并继续主管俄联邦军事技术合作局。“绍伊古将继续在熟悉的领域工作，他从内部非常了解这一领域。”

绍伊古现年68岁，按照法新社说法，是苏联解体以来俄罗斯政府任职时间最久的高级官员，资历比普京还老。上世纪90年代，他以紧急情况部长身份，奔波于各种安全事故、自然灾害现场，指挥救援，是俄罗斯最受欢迎的政治人物之一。

2014年3月3日，俄罗斯总统普京（中）在国防部长绍伊古（左）的陪同下，来到俄西北部列宁格勒州一处靶场，现场观摩俄西部军区战备水平突击检查的最后阶段演习。（新华社/俄新社）

2012年，绍伊古在国防部发生腐败窝案后被普京任命为防长。他上任后大力推进军事改革，是俄罗斯任职时间最长的防长。

俄罗斯2022年2月对乌克兰发起特别军事行动后，绍伊古与俄军总参谋长瓦列里·格拉西莫夫一个管统筹，一个管打仗。只是，由于俄军撤回进攻乌首都基辅的部队、在哈尔科夫州因乌军反攻而溃退，两人在俄国内和俄军内部招致不满和批评。尽管俄军去年以来重新占据上风，在法新社看来，绍伊古风评仍未好转。

今年4月，绍伊古副手、俄副防长铁木尔·伊万诺夫因涉嫌在国防部军需合同和分包工作中收受贿赂，被法院批准逮捕。美联社说，伊万诺夫落马被舆论普遍视为绍伊古被转岗的预兆。

2019年2月2日，在俄罗斯莫斯科，俄罗斯总统普京（左）会晤国防部长绍伊古和外交部长拉夫罗夫（不在画面中）。新华社/卫星社

普京让绍伊古转任俄联邦安全会议秘书，路透社解读此举出人意料。这一职位在法律意义上高于防长，可以维持高层复杂的人事平衡，同时给绍伊古保留了颜面。

俄联邦安全会议秘书相当于美国总统国家安全事务助理。同绍伊古一样，前任秘书尼古拉·帕特鲁舍夫是普京的老朋友和长期盟友。佩斯科夫说，帕特鲁舍夫另有任用。

格拉西莫夫留任俄军总参谋长。俄罗斯《国防》杂志主编、军事分析师伊戈尔·科罗特琴科说，这将确保俄乌冲突中俄军集团指挥的连续性。

这是2020年3月14日别洛乌索夫在莫斯科出席会议时发言的资料照片。新华社/卫星社

经济专家“创新”

新防长人选别洛乌索夫现年65岁，没有军旅背景，曾任俄经济发展部长，2013年被任命为总统助理，是普京身边最有影响力的经济顾问之一，2020年出任俄联邦政府第一副总理。

路透社报道，别洛乌索夫同样与普京关系紧密，认同普京让俄罗斯重新强大的愿景，并与政府高层中一些希望更多创新、欢迎新思路的专家型官员共事。在俄乌冲突中作用显著的无人机生产项目上，他发挥重要监督作用。

佩斯科夫说，俄罗斯当前形势近似上世纪80年代中期的苏联。当时，军事和护法部门开支占国内生产总值（GDP）7.4%。这意味着，让如此规模的开支更好地匹配国家总体经济并进行整合至关重要。因此，普京希望由一名文官经济学家执掌国防部。

5月9日，在俄罗斯首都莫斯科，军车编队驶过红场。新华社记者曹阳摄

佩斯科夫说，俄罗斯国防部要对创新、对引入先进理念、对创造条件获取经济竞争力持开放态度。“谁更欢迎创新，谁就能在战场上取胜”。

军事分析师科罗特琴科接受俄卫星通讯社采访时说，别洛乌索夫擅长“以战略眼光和非传统方法完成俄罗斯面临的一系列最复杂和最紧迫任务”。他出任防长将有利于提高国防财政资源的使用效率，改善俄乌冲突中俄军装备供应。

乌克兰经济学家阿列克谢·库希在社交媒体脸书上写道，别洛乌索夫在“创建俄罗斯经济增长模式、深度结构转型和适应制裁方面”发挥作用，他出任防长对乌克兰来说是“坏消息”。

5月9日，在俄罗斯首都莫斯科，苏-25攻击机编队在红场上空飞过。新华社记者白雪骐摄

按照路透社说法，尽管俄罗斯在俄乌冲突升级不久便暴露出军事上的弱点，并遭到西方最严厉制裁，但俄罗斯经济大体上保持了稳定和增长。

德国卡内基俄罗斯欧亚中心高级研究员、俄前外交官亚历山大·包诺夫认为，提名别洛乌索夫这样一名主流经济学家和经济领域主管官员出任防长，可能意味着普京打算依靠军工企业和国际市场打赢这场战争。对俄罗斯而言，俄乌冲突的制胜策略不在于动员多少兵力、在战场上取得多少突破，而在于利用俄军工联合体和俄整体经济的实力优势，向乌克兰缓慢施压。（胡若愚）

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