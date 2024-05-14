人民网迪拜5月12日电 （记者管克江）阿联酋联邦最高委员会成员、哈伊马角酋长谢赫萨欧德·本·萨格尔·卡希米近日在哈伊马角会见到访的中国驻阿联酋大使张益明时表示，阿中友好源远流长，期待双方共同努力，推动阿中关系不断深化，取得更大发展。

5月9日至10日，张益明率领在阿中资机构和媒体代表等组成的代表团访问哈伊马角，考察哈伊马角自由贸易区和海湾制药、哈伊马角瓷器等企业，同哈伊马角工商业协会等举行会谈，共叙友谊、共话合作。

哈伊马角酋长卡希米（右）会见张益明。哈伊马角媒体办公室供图

哈伊马角酋长卡希米9日下午会见张益明及代表团时表示，古老的丝绸之路将阿联酋与中国联系在一起。当前，阿中双方都处在发展关键时期，都希望通过发展改善民众福祉，创造一个更美好的世界。哈伊马角正在大力发展经济，欢迎更多中国企业来到哈伊马角投资兴业，欢迎更多民众来哈伊马角旅游观光，共享繁荣发展，深化民心相通。

张益明表示，近年来，在两国领导战略引领和亲自擘画下，中阿全面战略伙伴关系全面、快速、深入发展。哈伊马角享有独特经济禀赋，发展面貌不断更新。中国是哈伊马角和阿联酋的亲密朋友，中方愿推动中资企业同哈伊马角加强合作，共谋发展。

卡希米热情邀请代表团一行参观他在杰贝尔·贾伊斯山顶的私人庄园。夕阳西下，意大利橄榄树、中国枸杞、法国葡萄等绿植生机盎然。卡希米介绍，杰贝尔·贾伊斯山上原本是一片荒原，通过不断努力，这里的生态不断提升。这让他想起访华经历。中国原本是一个贫穷落后的国家，但通过中国人民的勤劳奋斗，中国创造了经济持续发展和社会长期稳定的奇迹。所以，我们可以得出结论：问题的产生在于人，问题的解决也在于人。哈伊马角希望借鉴中国发展经验，加强同中方务实合作，推动经济社会不断发展。

参观庄园。哈伊马角媒体办公室供图

卡希米在会后接受媒体采访时强调，阿联酋同中国有着悠久的交往历史。中阿联合在哈伊马角考古发现的中国古代瓷器碎片，是双方友好交往的见证。阿中建交40年来，双方经济社会发展各自实现了巨大跨越，阿中关系也进入最好时期。近年来，双方关系进一步深化，阿中有着相似的价值理念，发展战略高度契合。越来越多的中国企业来到阿联酋投资，在阿中国人规模不断扩大。同时，从阿联酋到中国旅游的人数也在增长，对中国的认知不断增强。

卡希米说，他很荣幸去年赴华出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，亲身感受中国巨大的发展成就。这次论坛非常中国。中方展现了与各方相互尊重、合作共赢，创造更美好世界的愿望和领导力。通过合作，我们能够共同应对气候变化和减贫等全球性挑战，促进各国民众福祉。中国是阿联酋和哈伊马角的特殊伙伴，希望这种友好关系不断得到拓展。

卡希米表示，经济发展是提升阿联酋和哈伊马角民众福祉的重要途径。哈伊马角的制造业和旅游业蓬勃发展。期待同中方加强全方位合作，促进共同发展，为双方民众带来更大福祉。

阿联酋中国商会会长、中石油中东公司总经理陈欣荣，阿联酋中国商会常务副会长、中国银行迪拜分行行长潘鑫源，中远海运西亚公司董事长田东等代表团成员参与会见。

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