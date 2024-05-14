新华社北京5月13日电 在加拿大西部，野火燃起并蔓延迅速，截至12日过火面积已接近1万公顷。加拿大联邦政府说，干旱叠加反常高温，加拿大面临又一“灾难性”野火季。

刚过去的冬季是加拿大难得的暖冬之一，多地降雪或降水稀少。据气象部门预报，受厄尔尼诺现象影响，加拿大大部分地区接下来一段时间气温将高于正常水平。

在加拿大西部不列颠哥伦比亚省，一场过火面积达2500公顷的野火逼近纳尔逊堡镇，当地及周边近3500名居民中的多数人被迫疏散。当地官员罗布·弗雷泽说：“周围基本上都是火，从西面到东北方向。”他呼吁尚未疏散的人员尽快离开。

这是2023年6月24日拍摄的加拿大不列颠哥伦比亚省的山火（航拍照片）。新华社发（不列颠哥伦比亚省野火管理局供图）

法新社援引弗雷泽的话报道，纳尔逊堡正遭遇严重干旱。虽然夜间气温略低，有助缓解火势蔓延，但白天风势又起，情况堪忧，“控制火势变得极其困难”。

不列颠哥伦比亚省野火所致烟雾飘入邻省艾伯塔省，那里同样野火蔓延。

艾伯塔省43处在燃野火中，一处火场距离麦克默里堡镇约15公里。麦克默里堡居民已被要求做好疏散准备。这里2016年遭遇大火，大约2500处建筑被毁，约9万人疏散。

艾伯塔省政府已出动消防员和飞机等灭火。

这是2023年8月26日拍摄的被烟雾笼罩的加拿大温哥华。新华社发（梁森摄）

据路透社报道，加拿大环境部门12日发布一份空气质量特别提醒，覆盖从不列颠哥伦比亚省向东至安大略省大片区域。

加拿大2023年经历有记录以来最为严重的野火季，过火面积、持续时间、受影响人数、碳排放等均“创纪录”，造成毁灭性破坏。加政府数据显示，去年野火季持续时间超过5个月，累计过火面积达1850万公顷，8名消防员殉职，23万人被迫离开家园。当时，野火升腾的烟尘波及美国，美国东北部大部分地区发布空气质量警报；欧洲一些地区同样受到影响。（陈立希）

(责编：刘叶婷、张悦)