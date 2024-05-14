新华社耶路撒冷/加沙5月13日电 在埃及举行的加沙停火谈判破裂后，以色列扩大推进在加沙城市拉法的军事行动。此举让以色列面临国内、国际上越来越大的压力。在联合国大会高票通过决议建议重审巴勒斯坦入联申请后，甚至出现了以驻联代表粉碎联合国宪章的戏剧性场面，勾勒出当前巴以冲突中的对立与焦灼。

加沙局势有何新进展？停火谈判能否重启？请看新华社前方记者的解读——

以色列:“切蛋糕”式打拉法

以色列军队13日继续在加沙地带南部城市拉法举行军事行动。一天之前，以国防军发言人哈加里发表视频讲话说，以军继续在拉法对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）进行“精准打击”，已打死数十名巴勒斯坦武装人员，并发现地道和大量武器。哈加里强调，以军致力于实现击败哈马斯并使以方所有被扣押人员获释的目标。

以色列视拉法为哈马斯在加沙地带的最后根据地，认为攻占这座城市对消除哈马斯有生力量、释放被巴方武装组织扣押的人员至关重要。目前，以军在拉法的行动集中在东部地区，采取“切蛋糕”的方式，一块一块扩大打击范围。

5月6日，在加沙地带南部城市拉法，巴勒斯坦人离开家园。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

新一轮加沙停火谈判本月7日起在开罗举行。9日，以色列和哈马斯分别释放谈判破裂的消息。谈判期间，以军在拉法东部持续进行定点打击活动。6日，以军要求拉法东部多个区域居民撤离，并在该地发动地面行动，控制拉法口岸加沙地带一侧。美国国务院随后多次强调，以军并未对拉法发动大规模军事行动，行动范围“有限”。

停火谈判失败后，以军11日再次发布通告，要求拉法东北其它区域居民撤离，继而将战火扩大到这一区域。

耶路撒冷希伯来大学国际关系专家约纳坦·弗里曼认为，以色列如此行事有三个考虑，一是向国际社会，特别是美国，表明它非常小心地控制平民伤亡，在行动开始前就呼吁那里的平民撤离该地区；二是加大对哈马斯的压力，迫使其接受与以色列就释放被扣押人员达成协议；第三个目标，通过控制拉法口岸，削弱哈马斯获取继续与以色列作战所需的装备和物品的能力。

哈马斯：加沙北部重新集结？

除了拉法，以色列近日再次空袭加沙地带北部地区并派出地面部队。三个月前，以色列曾宣称在加沙地带北部清除哈马斯力量。消息人士告诉新华社记者，目前双方冲突的地点主要包括杰巴利耶难民营和加沙城扎伊通区。

按照以军的说法，哈马斯试图在加沙北部重新部署武装力量。从各种迹象来看，哈马斯实力在逐步恢复。经过前段时间的平静后，从加沙往以色列南部发射的火箭弹数量在增加。以军12日发布战况通报说，当日下午及11日晚间，以南部城市阿什凯隆接连遭到来自加沙地带的火箭弹袭击，有火箭弹甚至打到以色列腹地贝尔谢巴。

5月5日，巴勒斯坦人在加沙地带北部杰巴利耶难民营一所收留无家可归者的学校内烧水。新华社发（阿卜杜勒拉赫曼·萨拉马摄）

11日，以色列军方表示，在加沙地带北部活动的部队正在阻止哈马斯在那里重建军事能力。以色列军方发言人丹尼尔·哈加里告诉新闻记者“我们在过去几周发现哈马斯试图恢复其在杰巴利耶的军事能力。我们正在那里开展行动，以消除这些企图。”

据以色列第12电视台报道，再次在加沙北部作战加剧了以政府和军方的矛盾。军方认为，以色列总理内塔尼亚胡长期不制定“后加沙时代”方案可能导致军方的努力付诸东流。此外，士兵家属也对以军重回北部作战十分不满。

国际社会：施压以色列

加沙战事绵亘，平民伤亡数字巨大，以色列因此面临的国内和国际压力越来越大，国内反战、反政府游行愈加频繁，全球多地高校加入反战浪潮，国际法院或将向以领导人发出通缉令。

埃及外交部12日宣布，考虑到以色列在加沙地带军事行动规模扩大、对巴勒斯坦平民影响加重，埃方有意支持南非向国际法院起诉以色列。南非政府去年12月29日向国际法院提起诉讼，指控以色列对加沙地带巴勒斯坦民众实施种族灭绝，亚非拉地区多国及国际组织支持南非就此控告以色列。

而在联合国，则出现了针锋相对的一幕：10日，第十次联合国大会以压倒性多数通过决议，建议安理会重审巴勒斯坦入联申请。以色列常驻联合国代表吉拉德·埃丹则在投票后，用便携式电动碎纸机当场粉碎了联合国宪章小册子的封面。这一做法引发不少争议。

美国对以继续在拉法开展军事行动持反对态度，甚至以停止提供武器相威胁。美国总统拜登8日接受美国有线电视新闻网采访，称如果以军进攻拉法，美国将不会为其提供炸弹等武器。当天，美国政府宣布暂缓向以色列输送一批重型炸弹。但耶路撒冷希伯来大学国际关系专家弗里曼认为，美国与以色列的关系仍然牢固，军事援助也会不断运往以色列。

这是5月9日在美国华盛顿白宫拍摄的美国总统拜登。新华社发（亚伦摄）

谈判：前景如何？

本轮巴以冲突自去年10月爆发以来，停火谈判已进行多轮，但屡次陷入僵局。以色列和哈马斯方面9日分别证实，在埃及首都开罗举行的最新一轮加沙停火谈判已告破裂。包括美国、地区重要国家的国际社会都期望推动相关谈判。

加沙隆隆战火中，恢复谈判的努力仍在继续。总部设在英国的《新阿拉伯人报》11日报道，本轮谈判失败后，国际社会正在继续努力就被扣押人员协议和结束战争达成协议。埃及消息人士称，“预计几天内将在多哈恢复谈判”。

以色列媒体同天援引一名“熟悉谈判细节的”以色列官员的话表示，“谈判尚未走进死胡同”。（记者：吕·迎旭、王卓伦、柳伟建、黄泽民；视频：王沛；编辑：陈丹、刁慧琳、王丰丰、鲁豫、马骁）

(责编：刘叶婷、张悦)