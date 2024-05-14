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从泰国果园到中国市场 一颗榴莲的“北上之旅”

2024年05月14日08:28 | 来源：新华网
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　　新华社泰国尖竹汶/南宁5月13日电 泰国东部地区正值榴莲上市，果农沙西通忙着组织工人们在果园里采摘。几十米高的榴莲树上，一名工人拿着镰刀砍下一颗榴莲，站在树底下的同伴则撑开麻袋，将掉落的榴莲稳稳兜住。

　　4月26日，在泰国尖竹汶府，工人在榴莲园采摘榴莲。新华社记者王腾摄

　　榴莲有热带“水果之王”之称，沙西通的家乡尖竹汶府是泰国东部重要的榴莲产地，距离首都曼谷约250公里。记者从曼谷驱车前往尖竹汶府的途中，不时能看到满载榴莲的货车驶过，公路两旁的水果摊上摆满了不同品种的榴莲。

　　这是4月26日在泰国尖竹汶府拍摄的榴莲园（无人机照片）。新华社记者王腾摄

　　沙西通从事榴莲生意已有10多年时间，她的榴莲种植园有2000多棵榴莲树。她说，今年因为天气干旱，榴莲产量有所减少，但市场需求量较大，行情不错。“我们供应多个榴莲品种，既有成熟较早的甲仑，也有备受中国消费者喜爱的金枕。”

　　沙西通果园的榴莲被采摘后，很快被运到附近一家加工厂。这里，工人们忙碌地对新鲜榴莲进行分拣、称重、打包、装车。

　　4月26日，在泰国尖竹汶府，工人在榴莲加工厂码放榴莲。新华社记者王腾摄

　　加工厂负责人维拉猜告诉记者，中国是泰国榴莲非常重要的市场，他们工厂加工的榴莲全部出口中国。“今年我们已经（向中国）出口了23个集装箱……空运占20%，海运占40%，陆运占40%。”

　　4月26日，在泰国尖竹汶府，工人在榴莲加工厂展示榴莲。新华社记者王腾摄

　　泰国是全球主要的榴莲生产和出口国之一，每年都有大量榴莲出口到中国。中国海关总署数据显示，2023年中国的鲜榴莲进口量为142.6万吨，泰国鲜榴莲92.9万吨，占中国鲜食榴莲进口总量的65.15%。

　　4月26日，在泰国尖竹汶府，工人在榴莲园码放榴莲。新华社记者王腾摄

　　受限于运输、仓储等条件，产自东盟的热带水果曾经难以大规模进入中国市场。但近年来，随着中国—东盟自由贸易区建设深入推进，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）全面生效，西部陆海新通道等一批互联互通项目加紧建设，以及跨境冷链物流体系和电商平台快速发展，各项通关便利条件和措施不断出台，使得榴莲等东盟水果进入中国市场更加高效便捷。

　　位于中越边境的广西凭祥友谊关口岸，是东盟水果进入中国的重要陆路通道。连日来，一辆辆满载泰国榴莲的大货车停靠友谊关口岸查验平台，等待海关查验完成后，即将进入中国水果市场。

　　在友谊关海关查验平台等待查验的进口泰国榴莲。（受访者供图）

　　据友谊关海关统计，2023年，中国经友谊关口岸进口泰国榴莲28.2万吨，同比增加162.4%，价值101.7亿元，同比增长163.2%。今年一季度，中国经友谊关口岸进口鲜榴莲4.8万吨，价值18.5亿元。其中，泰国鲜榴莲进口1.3万吨，价值5.7亿元。

　　繁荣的进出口贸易得益于通关效率的提升。友谊关海关监管一科科长黄菲菲介绍说，海关部门不断升级优化智慧物流管控平台、智能查验辅助管理系统、智能检疫处理系统等智能化监管设施设备，深化进口榴莲专用通道建设，实行进口水果绿色通道、实验室快速检测等一系列通关便利化措施，保障进口水果管得住、通得快。

　　中国的海关工作人员正在对进口的泰国榴莲进行查验。（受访者供图）

　　在广西最大的水果批发市场——南宁市海吉星农产品国际物流中心，一车车从泰国进口的榴莲在这里卸货。近段时间，广西优先源农业科技有限公司总经理莫嘉铭每天都有50吨左右的泰国榴莲运送到海吉星市场，甲仑、托曼尼、金枕等品种一摆上摊位，就吸引不少采购商。这些榴莲通过大型商超、水果零售店、电商平台等销往全国。

　　“今年以来，我们大约进口了1800吨榴莲……从泰国果园采摘的榴莲通过陆运，最快三到五天就能保鲜到达国内。”莫嘉铭说，中国的“果盘子”足够大，相信未来榴莲等东盟水果在中国市场的前景将更加广阔。（记者：高博、陈一帆、万后德、王腾、李欢；报道员：塔纳；剪辑：李欢、王玉珏；编辑：徐晓蕾、王科文、马骁）

(责编：刘叶婷、张悦)

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