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以军继续在加沙地带开展军事行动

2024年05月14日08:21 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷5月13日电（记者吕迎旭 王卓伦）以色列军方13日发布战况通报说，以战机过去一天对加沙地带120多个目标实施空袭，以地面部队在加沙地带北部和南部继续开展军事行动。

　　通报说，以军在加沙地带南部城市拉法东部、拉法口岸加沙地带一侧与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）交火，袭击了哈马斯据点，打死多名巴武装人员，并缴获武器和火箭弹发射器等。在加沙地带北部的杰巴利耶，以军打死多名巴武装人员，空袭哈马斯多个目标，并突袭了一个武器库。

　　另据以色列本土守备司令部13日发布的信息，以色列南部多次遭到来自加沙地带的火箭弹袭击。

　　巴勒斯坦加沙地带卫生部门13日发表声明说，由于医院内的发电机、救护车无法获取所需燃料，加沙地带的卫生系统“距离崩溃只有几个小时”。

　　据巴勒斯坦加沙地带卫生部门12日发布的数据，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成63人死亡、114人受伤。去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.5万巴勒斯坦人死亡、超过7.8万人受伤。（参与记者：柳伟建、黄泽民）

(责编：刘叶婷、张悦)

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