人民网内罗毕5月11日电 （记者黄炜鑫）当地时间5月9日至11日，中非经贸博览会走进非洲活动在肯尼亚首都内罗毕举行，吸引来自中国和非洲的200多家企业参展。

本次活动以“中非携手，共创美好未来”为主题，先后召开了中国—非洲投资贸易促进合作交流会暨肯尼亚国际投资大会，以及中非农业合作、文旅推介、企业磋商等会议。