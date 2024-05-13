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“茶和天下·诗韵雅集”活动在新加坡举行

2024年05月13日10:35 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷5月12日电 （记者刘慧）5月11日，由中国对外文化交流协会、中国驻新加坡大使馆、新加坡中国文化中心、中国驻新加坡旅游办事处共同举办的“茶和天下·诗韵雅集”活动在新加坡举行。新加坡驻奥地利非常驻大使陈庆荣，中国驻新加坡大使夫人杨青，新加坡中国文化中心兼中国驻新加坡旅游办事处主任肖江华，新加坡中国文化中心理事会主席、副主任孔媛等各界人士300余人出席。

中新两国小朋友朗诵茶主题的古诗词。新加坡中国文化中心供图

中新两国小朋友朗诵茶主题的古诗词。新加坡中国文化中心供图

杨青在致辞中表示，茶起源于中国，盛行于世界，中国是茶的故乡，茶文化深深融入中国人的生活，是传承中华文化的重要载体。长期在国外工作和生活，时常邀请外国朋友饮茶品茗，以茶待客、以茶会友。早在18世纪末，新加坡就成为中国茶叶往来东南亚的集散地，在新加坡多元文化、多元种族社会背景下，新加坡茶文化也是多姿多彩，既有传统气息浓郁的中国茶，也有本土特色的拉茶、英式下午茶，既有本地TWG Tea这样的时尚茶品牌，也引入了“蜜雪冰城”等中国流行茶叶品牌。这都是茶文化“中和”“包容”的内涵体现，也是我们通过举办“茶和天下”活动，传达“和而不同”“和谐相生”的意义所在。

活动现场茶艺古琴表演。新加坡中国文化中心供图

活动现场茶艺古琴表演。新加坡中国文化中心供图

孔媛在欢迎辞中表示，每年的5月21日是“国际茶日”，自去年以来，中国文化和旅游部联动中国驻外使领馆和海外中国文化中心、旅游办事处，在全球42个国家举办了“茶和天下”·雅集活动，让海外民众体验丰富多彩的中国茶文化，共品茶香茶韵，共享美好生活。中国茶文化凝聚了“天人合一”“以和为贵”的精神。今天我们“茶和天下”活动，就是以茶为媒，以茶会友，和知茶、爱茶的新加坡朋友们共享中国茶文化。

新加坡孩子们在活动现场体验学习茶艺。新加坡中国文化中心供图

新加坡孩子们在活动现场体验学习茶艺。新加坡中国文化中心供图

本次活动中，中新两国小朋友朗诵了多首茶主题的古诗词，茶文化专家王建荣进行了主题讲座，现场还安排了茶艺古琴表演和国潮茶饮互动体验活动，受到观众喜爱。

(责编：燕勐、杨牧)

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