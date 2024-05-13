人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2024旅阿中国留学生春季招聘会举行

2024年05月13日10:24 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网迪拜5月12日电 （记者管克江）由中国驻迪拜总领事馆主办的第二届旅阿中国留学生招聘会11日在迪拜大学举行。40多家中资机构及阿联酋本地企业参加，提供总计150多个金融、建筑、能源、销售等领域的实习和就业岗位。200多位在阿联酋中国留学生及其他国家学生报名。

欧渤芊总领事致辞。人民网记者 管克江摄

欧渤芊总领事致辞。人民网记者 管克江摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊表示，近年来，中阿全面战略伙伴关系不断巩固发展，目前在迪拜中国留学生约500人，主要就读商业管理、金融经济、计算机技术、教育、阿拉伯语等专业。举办旅阿中国留学生春季招聘会，为解决旅阿留学生就业和中资机构招聘搭建起桥梁，也为各国青年在中国企业发展提供机遇。她表示，今年是新中国成立75周年，也是中阿建交40周年，双边关系进入历史最好时期，是百年大计的黄金时代，也是在阿中国青年展示风采、助力中阿友好的合作的“黄金时代”。欧渤芊总领事鼓励旅阿中国留学生做祖国发展的建设者、中国故事的传播者、中阿人文交流的贡献者。

迪拜大学校长伊萨·巴斯塔基表示，中国驻迪拜总领事馆举办面向学生的招聘会，为阿联酋经济社会发展提供助力。阿联酋正在努力提升本土人才在企业部门的就业。希望各方在招聘会上深入交流，取得收获。

迪拜大学校长伊萨·巴斯塔基致辞。人民网记者 管克江摄

迪拜大学校长伊萨·巴斯塔基致辞。人民网记者 管克江摄

去年6月，中国驻迪拜总领馆成功举办首届旅阿中国留学生招聘会，有近三十家中外知名企业、百余名中国留学生参加，提供100多个就业岗位。今年的旅阿中国留学生招聘会是首次在大学校园举办。招聘会气氛热烈，众多学生同企业达成就业意向。

中阿嘉宾为招聘会剪彩。人民网记者 管克江摄

中阿嘉宾为招聘会剪彩。人民网记者 管克江摄

招聘会气氛热烈。人民网记者 管克江摄

招聘会气氛热烈。人民网记者 管克江摄

招聘会场景。人民网记者 管克江摄

招聘会场景。人民网记者 管克江摄

阿联酋中国商会和阿联酋中国留学生协会承办此次活动，迪拜大学孔院提供支持。

(责编：燕勐、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部