人民网迪拜5月12日电 （记者管克江）由中国驻迪拜总领事馆主办的第二届旅阿中国留学生招聘会11日在迪拜大学举行。40多家中资机构及阿联酋本地企业参加，提供总计150多个金融、建筑、能源、销售等领域的实习和就业岗位。200多位在阿联酋中国留学生及其他国家学生报名。

欧渤芊总领事致辞。人民网记者 管克江摄

中国驻迪拜总领事欧渤芊表示，近年来，中阿全面战略伙伴关系不断巩固发展，目前在迪拜中国留学生约500人，主要就读商业管理、金融经济、计算机技术、教育、阿拉伯语等专业。举办旅阿中国留学生春季招聘会，为解决旅阿留学生就业和中资机构招聘搭建起桥梁，也为各国青年在中国企业发展提供机遇。她表示，今年是新中国成立75周年，也是中阿建交40周年，双边关系进入历史最好时期，是百年大计的黄金时代，也是在阿中国青年展示风采、助力中阿友好的合作的“黄金时代”。欧渤芊总领事鼓励旅阿中国留学生做祖国发展的建设者、中国故事的传播者、中阿人文交流的贡献者。

迪拜大学校长伊萨·巴斯塔基表示，中国驻迪拜总领事馆举办面向学生的招聘会，为阿联酋经济社会发展提供助力。阿联酋正在努力提升本土人才在企业部门的就业。希望各方在招聘会上深入交流，取得收获。

迪拜大学校长伊萨·巴斯塔基致辞。人民网记者 管克江摄

去年6月，中国驻迪拜总领馆成功举办首届旅阿中国留学生招聘会，有近三十家中外知名企业、百余名中国留学生参加，提供100多个就业岗位。今年的旅阿中国留学生招聘会是首次在大学校园举办。招聘会气氛热烈，众多学生同企业达成就业意向。

中阿嘉宾为招聘会剪彩。人民网记者 管克江摄

招聘会气氛热烈。人民网记者 管克江摄

招聘会场景。人民网记者 管克江摄

阿联酋中国商会和阿联酋中国留学生协会承办此次活动，迪拜大学孔院提供支持。

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