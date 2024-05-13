新华社北京5月12日电 在遥远的非洲大陆上，也有一个名为“村超”的足球联赛正火热进行：激烈拼抢的球员、热情呐喊的观众、载歌载舞的啦啦队，活力四射的比赛和创意十足的歌舞轮番上演，备受瞩目。

非洲贝宁“村超”借鉴中国贵州的办赛经验与模式，又发展出自身特色。相隔万里、志同道合，两个“村超”都展现出当地民众生活中的勃勃生机。

非洲“村超”鸣锣开赛

在贝宁帕拉库市，中国援贝宁棉花技术项目驻地内，首届非洲“村超”足球赛近期鸣锣开赛。来自当地多个村庄的村民等组成12支队伍参赛，比赛采用联赛制，周末举行，将持续到5月底。

4月13日，贝宁当地村民球员正在非洲“村超”赛场上踢球。受访者供图

中国援贝宁棉花技术项目组组长首小勇介绍说，非洲“村超”借鉴了贵州“村超”的经验。“年初我休假回国，从网上看到了持续火爆的贵州‘村超’。返回贝宁后，我马上向当地村民介绍，提议在当地办赛，得到热烈响应。”

2023年5月至7月，在贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县，名为“贵州榕江（三宝侗寨）和美乡村足球超级联赛”的“村超”赛事，凭借20支村队激情而纯粹的比赛和丰富多彩的民族文化火爆“出圈”。

同贵州“村超”一样，非洲“村超”每次在赛前或中场休息时都会穿插文艺表演，大家载歌载舞，挥洒激情。

3月31日，贝宁当地村民球员在非洲“村超”比赛中拼抢。受访者供图

火爆源于热爱

“非洲‘村超’的火热程度大大超出预期，”首小勇说，这源于当地民众对足球的热爱。

参加比赛的12支球队中，除帕拉库大学队，其余球队都是由当地6个村的村民组成。“当地球场都很简陋，绝大部分都是‘跑出来’的土球场，球门用几根木棍搭建，也没有球网。”首小勇说。

每年11月至次年5月属于旱季，是农闲时节，村民有更多时间踢球。没有统一球衣，没有专业球鞋，不少村民甚至赤着脚，也乐此不疲地在场上奔跑。

这与贵州榕江曾经的情况相似。当时的年轻村民也是在一片沙滩荒地上踢球。2001年左右，他们将这片荒地改造成一个用杉木搭门、以石灰划线的球场，开启了由村寨和村组组队、以联赛机制上演的足球赛，也就是贵州“村超”的前身。

2023年7月1日，游客在贵州“村超”足球赛场旁的文创摊位选购银饰。新华社记者杨文斌摄

2023年3月，项目驻地的旧足球场被当地政府征用，项目组决定为村民新建一个简易球场。项目组成员与当地村民一起利用农业机械和废旧材料，整理出一块足球场地。为纪念双方深厚友好的关系，球场被命名为“友谊足球场”。

球场建成后，来踢球的人接连不断，特别是雨季过后，每逢周末都有附近村寨球队前来比赛。

今年以来，球场更加热闹，愈发像贵州“村超”的氛围，球场边更是竖起写有中文“村超”字样的牌子。3月底，12支球队代表达成一致，决定举办首届非洲“村超”。

3月30日，在非洲“村超”开幕式上，当地村民表演舞蹈节目。受访者供图

中贝交往未来可期

“赛事很精彩!”贝宁当地村民巴奇洛和他家人赞不绝口，对每场比赛都充满期待。村民阿基卢十分感谢项目组提供了一个娱乐放松的场所，“大家每周在这里相聚交流，拉近了村落间的距离”。

首小勇介绍，中国援贝宁棉花技术项目开展至今已超10年，项目专家在贝宁推广棉花种植技术，培训农业技术人员，提供设备维护指导和农用物资援助，带领当地民众增收致富。

“95后”青年索利曼跟随项目专家学习拖拉机驾驶以及农机设备的使用和维修技术，过去两年，他赚钱盖房，娶妻生子，生活水平显著提升。

2023年7月1日，人们在观看贵州“村超”足球赛（无人机照片）。新华社记者杨文斌摄

如今，当地村民希望能去中国贵州，与当地“村超”球队切磋球技。

“我们已经给当地群众带去了新农具、新农资、新技术。”首小勇说，接下来将助力双方在未来通过足球赛事加强中贝民间往来。（记者：罗羽；剪辑：王沛；编辑：董亚雷、周啸天）

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