人民网巴黎5月12日电 （记者何蒨） 5月7日，以“历史·当代·未来：古都文明赓续与可持续发展”为主题的“古都文明对话（北京-巴黎）”（以下简称“对话”）在北京开幕，北京和巴黎两座古都的学者和相关领域专家在中国传媒大学围绕“人文历史”和“人居之城”两个主题展开了深入的对话和交流。随后，中法嘉宾共赴巴黎，并于5月10日在巴黎人文交流中心继续展开“奥运之城对话”和“创意之都对话”。

“古都文明对话（北京-巴黎）”在巴黎圆满落幕。中国传媒大学供图

本次活动由中国传媒大学主办，北京京企中轴线公益基金会支持，中国传媒大学文化发展与传播研究院承办。参加活动的嘉宾包括本次对话的中方主席、中国传媒大学文化发展与传播研究院院长熊澄宇教授，法方主席法兰西科学院副院长、巴黎地理学会主席让-罗伯特·马里·皮特（Jean-Robert Marie PITTE）先生，以及北京第二外国语学院校务委员会主任常宇、北京中轴线基金会副理事长兼秘书长梅松，来自中法两国体育、文化、艺术界的众多专家与学者出席了此次活动。

中国传媒大学文化发展与传播研究院院长熊澄宇教授发言。中国传媒大学供图

旅法画家叶星千在活动现场向北京京企中轴线保护公益基金会捐赠了与北京中轴线同名的油画作品，并解读了作品对北京中轴线历史文化底蕴的价值阐释、艺术表现手法和艺术再现理念。

“奥运之城对话”由北京第二外国语学院校务委员会主任常宇主持，他指出：“今年是中法建交60周年，是中法文化旅游年，又恰逢巴黎又举办2024年夏季奥运会，我们在巴黎举办对话论坛意义深远。北京和巴黎都是奥运之城，在奥运精神的发展道路上定会有更多的相互理解和相互合作。”

法兰西科学院副院长、巴黎地理学会主席让-罗伯特·马里·皮特先生发言。中国传媒大学供图

来自中法体育领域的嘉宾分别发言，包括巴黎奥运会和残奥会推广大使、法国弗朗什·孔泰大学副校长兼奥林匹克研究中心主任艾瑞克·莫南（Eric Monnin）先生，2014索契冬奥会1000米冠军、国际奥委会委员、中国奥委会执委张虹女士，法国知名运动员、跆拳道奥运奖牌得主、法中体育交流使者帕斯卡·让提（Pascal Gentil）先生等。

外国嘉宾发言。中国传媒大学供图

“创意之都对话”由熊澄宇教授主持，他指出：“北京与巴黎，不仅是奥运之城，也都被称作创意之都。当前流动在两座城市间的创意越来越接近生活，有关创意的对话，即是人和生活之间关系的对话。”法中交流促进会会长、作家、翻译家、法国最高荣誉骑士勋章获得者亚丁为此做了“创意是古都的灵魂，创新是继往开来的根本”的主题发言，北京中轴线基金会副理事长兼秘书长梅松先生也做了“建设具有国际影响力的创意之都”的主题发言。

法中交流促进会会长、作家、翻译家、法国最高荣誉骑士勋章获得者亚丁发言。中国传媒大学供图

从北京到巴黎，在“历史·当代·未来：古都文明赓续与可持续发展”的主题下，人文历史对话、人居之城对话、奥运之城对话、创意之都对话四个学术研讨板块，让参会者共同见证了中法历史、文化、体育、艺术的深度交流与碰撞，令两座古都在文明交流互鉴中熠熠生辉。此次对话的目的是鼓励北京、巴黎两座古都的学者、专家继续以学术交流助力民心相通，期待两座文明古都能够开展更多形式的“双向奔赴”，践行全球文明倡议，共同推动人类文明不断进步。

与会嘉宾受颁证书。中国传媒大学供图

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