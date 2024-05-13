人民网内罗毕5月10日电 （记者黄炜鑫）中肯经贸投资合作圆桌论坛10日在肯尼亚首都内罗毕举办。论坛由中国在非企业社会责任联盟与肯中经贸协会联合举办。

肯尼亚贸工部常秘朱玛·穆赫瓦纳，中国商务部西亚非洲司二级巡视员袁林，中国在非企业社会责任联盟执行主席刁春和，肯中经贸协会会长、中国路桥肯尼亚代表处总经理袁春坤出席活动，来自中肯双方50余家企业的70余名代表参加活动。

活动现场。主办方供图

朱玛·穆赫瓦纳表示，近年来中肯合作蓬勃发展，在基础设施等关键部门取得了重大进展，对中国给予肯尼亚经济的坚定信心表示衷心的感谢。肯尼亚一直致力于深化共建“一带一路”倡议，实现双赢的合作。肯尼亚提出，到2030年制造业占GDP比重从目前的7.5%提高到25%。这为所有投资者提供了巨大的投资机遇，欢迎广大中国企业者来肯投资兴业。

袁林表示，中国与包括肯尼亚在内的非洲国家开展经贸合作，始终坚持义利兼顾，融合发展。中国在非企业社会责任联盟在带动中国企业践行使命担当、支持当地发展方面付出了诸多努力，取得了积极成效。希望联盟继续推动在非企业社会责任事业发展，为构建更加紧密的中非命运共同体作出新的贡献。

刁春和表示，中国企业正逐步实现从“走向非洲”到“落户非洲”、再到“扎根非洲”的转变。在生产经营的同时，在肯中国企业积极履行社会责任，促进民心相通，让发展成果惠及当地百姓，助力提升肯尼亚人民福祉。联盟愿意与广大企业一道，积极践行“共商、共建、共享”的理念，共同推动中肯投资合作向更高层次、更广领域、更可持续的方向发展。

袁春坤表示，作为中肯两国经济合作的纽带，肯中经贸协会一直致力于促进两国之间的贸易与合作。多年来，协会始终秉承可持续发展和互惠原则，积极助力肯尼亚经济繁荣，积极履行企业社会责任。协会愿与联盟共同拓展双方的合作领域和深度，为推动中肯企业合作发展，为促进两国经济繁荣作出更大贡献。

会上，在中肯嘉宾的现场见证下，中国在非企业社会责任联盟与肯中经贸协会签署战略合作协议。双方将围绕产业促进、调查研究、能力提升、信息共享、沟通联络等多个维度开展务实合作，共同为东非地区中资企业打造“产业合作+社会责任+成果共享”的平台，更高质、高效服务好企业，联系好非方，助力中肯经贸投资合作高质量发展。

在市场介绍环节，肯尼亚投资促进局专家奥古图和盈科律师事务所非洲区域主任曹形龙介绍和提出了肯尼亚投资政策与投资合规建议。

在交流与推介环节，中国路桥肯尼亚代表处总经理袁春坤、科达肯尼亚陶瓷有限公司商务经理庙其玉和中国江苏国际海外部副部长吕中一向与会企业分享了在非投资经营的实践经验。临朐县副县长董树华和山东华建铝业国贸一部总经理窦京娟推介和展示地方对非合作优势和意向。

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