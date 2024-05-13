人民网布达佩斯5月11日电 （记者刘仲华）第二届中国国际供应链促进博览会匈牙利推介会5月10日在布达佩斯举行，中国贸促会会长任鸿斌、匈牙利工商会主席帕拉格·拉斯洛及多家匈牙利企业和商协会的代表出席会议。

任鸿斌会长在推介会上表示，中匈两国在供应链方面各具优势，加强两国企业在供应链领域的合作，有利于更好打造稳定互信的产业链供应链伙伴关系。此次习近平主席对匈牙利进行国事访问期间，在双方领导人的共同见证下，中方与匈方签署促进中匈企业供应链合作谅解备忘录，欢迎匈方以主宾国身份组织企业参加第二届中国国际供应链促进博览会。此举有利于加强两国工商界在新能源汽车、清洁能源等各领域供应链合作，通过链博会推动中匈企业在更多领域实现互链互通，互利共赢。

帕拉格· 拉斯洛表示，中国国家主席习近平对匈牙利的访问是两国关系中的一个里程碑，将两国业已存在的良好合作提升到了更高水平。近年来，匈牙利与中国的关系比以往任何时候都更加紧密，这对双边贸易和投资产生了积极影响。2023 年，中国再次成为匈牙利最大的投资来源国，投资额达 770 亿欧元。与中国进行更多的投资与经贸合作符合匈牙利的利益，尤其是在中国拥有尖端技术的领域。这将增强匈牙利乃至欧盟的实力。

吉瑞制药公司首席执行官加博尔·欧尔班作为匈方企业代表在会上发言。他说，吉瑞制药是中东欧地区最大制药公司，其在中国的业务可以追溯到100年前。当前，吉瑞制药将中国总部设在上海，同时在中国多地设有分公司，产品销往31个省市区和350多个城市。此次匈中两国领导人宣布将双边关系提升到一个更高水平，这为匈牙利企业在中国的发展提供了更多机遇，我对此充满信心。

中展集团董事长林舜杰在会上表示，维护全球产业链供应链韧性和稳定是推动世界经济发展的重要保障。链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会，中国举办链博会，就是为了顺应时代呼唤，创造一个促进各方加强沟通、深化合作、共谋发展的国际化平台。

链博会由中国国际贸易促进委员会主办，是全球首个以供应链为主题的国家级展会。首届链博会期间，匈牙利驻华大使馆携多个匈牙利国民品牌亮相，以贸易投资、文化旅游和科技创新为主题，展示了中匈两国在供应链领域的合作成果和发展机遇。

第二届链博会将于今年11月26日至30日在北京举办，以“链接世界，共创未来”为主题，设置先进制造链、清洁能源链、智能汽车链、数字科技链、健康生活链、绿色农业链六大链条和供应链服务展区，并围绕这些链条和供应链服务展区举办专题论坛和更多招商推介、供需对接、新品发布等配套活动。目前，中外企业和机构踊跃申请参展。

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