人民网巴黎5月10日电 （记者杨一）“赛博集团深耕中国30余年，并于1994年在上海成立第一家子公司，见证了中国日益开放的营商环境，我们对中国市场的信心从未动摇过。”日前在现场出席中法企业家委员会第六次会议闭幕式的法国小家电企业赛博集团董事长戴乐涛近日在接受人民网记者采访时表示，这些年我们一直希望与中国伙伴一道，为当地消费者创造更便捷、愉悦的生活。

赛博集团是以发明世界上第一个高压锅而著称的小家电企业集团，创始于1857年，已有将近150年的历史，如今在全球120多个国家和地区开展业务，也是中国炊具研发制造商苏泊尔的第一大股东。“中国市场对赛博集团意义重大。目前，中国市场的销售额占集团总销售额的28%。我们在中国拥有超过1万名员工和7个生产工厂，其中武汉工厂亚洲最大的炊具制造工厂之一。”戴乐涛表示。

他由衷感慨：“中国是一个创新之地，拥有巨大的创新潜力和长期增长趋势。”近年来，赛博集团发现中国消费者对咖啡产品的支出迅速增长，“几年前，中国人对咖啡及其相关产品的消费还很少，但如今各类有特色的咖啡饮品层出不穷，咖啡机等相关品类小家电市场面临着新的机遇。”戴乐涛说。今年3月，法国赛博集团商用电器项目在浙江绍兴滨海新区开工奠基，计划投资约5500万欧元，用于建设商用咖啡机生产厂房及研发中心，进一步支持相关领域新产品的研发制造。

今年第一季度，中国经济增长5.3%。戴乐涛对中国经济的增长和外企在华投资前景表示乐观，他说：“中国经济正经历疫后加速复苏阶段，我相信未来法中经贸合作的前景将更加广阔。”

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