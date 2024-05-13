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俄罗斯南部一居民楼遭袭坍塌致12人死亡

2024年05月13日08:40 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科5月12日电（记者赵冰）俄罗斯南部靠近乌克兰边境的别尔哥罗德市一栋居民楼12日遭遇袭击后坍塌，已造成12人死亡。

　　俄紧急情况部当天在社交媒体发文说，目前在已坍塌的居民楼废墟中发现12具遇难者遗体。

　　俄别尔哥罗德州州长格拉德科夫当天早些时候在社交媒体通报说，乌克兰军队当天对别尔哥罗德市和别尔哥罗德州发动袭击，导致别尔哥罗德市一栋居民楼全部坍塌。事件造成至少20人受伤，其中包括两名儿童。

　　另据塔斯社援引有关部门消息报道，现场救援工作曾因别尔哥罗德市响起导弹危险警报而中断，目前救援工作仍在继续，至少7人下落不明，伤亡人数有可能进一步上升。

　　据俄国防部12日发布的通报，莫斯科时间12日11时40分左右，乌军对别尔哥罗德市居民区实施了袭击，俄军防空系统拦截了6枚导弹和6枚火箭弹，其中一枚被击落的导弹碎片造成别尔哥罗德市一栋居民楼损坏。此后，莫斯科时间12日19时50分至20时40分，乌军再次对别尔哥罗德市居民区发动袭击，俄防空系统击落了14枚火箭弹。（参与记者：黄河）

(责编：刘叶婷、张悦)

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