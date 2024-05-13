人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

俄罗斯前国防部长绍伊古被任命为俄安全会议秘书

2024年05月13日08:39 | 来源：新华网
小字号

　　新华社莫斯科5月12日电（记者赵冰）俄罗斯总统网站12日发布消息说，俄总统普京签署总统令，任命前国防部长谢尔盖·绍伊古为俄罗斯联邦安全会议秘书。

　　普京当天还签署总统令，免去尼古拉·帕特鲁舍夫安全会议秘书职务，另有任用。

　　另据俄联邦委员会（议会上院）12日晚在社交媒体上发布的消息，普京当天向俄联邦委员会提交了新一届联邦政府有关部门负责人提名名单。其中，普京提名此前担任第一副总理的安德烈·别洛乌索夫为俄国防部长，提名谢尔盖·拉夫罗夫留任外交部长、谢尔盖·纳雷什金留任对外情报局局长、亚历山大·库连科夫留任紧急情况部长、弗拉基米尔·科洛科利采夫留任内务部长、康斯坦丁·崔琴科留任司法部长、亚历山大·博尔特尼科夫留任联邦安全局局长。

　　据塔斯社报道，俄联邦委员会需在一周内对相关提名进行审议并向普京汇报审议结果。如无异议，普京将签署总统令对相关人员进行任命。

　　普京7日在克里姆林宫宣誓就职，开始其第五个总统任期。他于10日正式任命米舒斯京为新一届政府总理。普京11日签署命令，批准米舒斯京提交的新的政府架构方案。根据法律规定，米舒斯京随后将向俄国家杜马（议会下院）递交有关新政府部长人选方案，经国家杜马批准后由俄总统任命，其中国防部、联邦安全局、内务部、司法部、紧急情况部和外交部等的负责人由总统与联邦委员会协商后任命。

(责编：刘叶婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部