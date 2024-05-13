絮勒什·马加什 （资料图）

人民网北京5月13日电 （记者徐祥丽） 今年是中匈建交75周年，匈牙利是最早承认并同新中国建交的国家之一，两国传统友谊源远流长。匈牙利前国会主席絮勒什·马加什日前接受人民网记者专访时表示，当前匈中关系发展良好，已成为大小国家在平等、友好和相互尊重基础上发展双边关系的典范。

马加什说，当前中国的发展成就令人赞叹和钦佩。中国人民摆脱了贫困，生活水平日益提高，对国家的信心不断增强。他表示，中国追求在和平中发展和交流合作，这是世界共同的机遇，匈牙利与中国合作所取得的成果就是最佳例证。

近年来，两国经贸关系蓬勃发展，中国是匈牙利在欧洲之外的最大贸易伙伴，匈牙利是首个同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家。马加什表示，两国之间的经济合作展现了平等互惠精神，中国的投资在匈牙利经济发展中发挥着重要作用。“目前中国掌握着先进的、现代化的新能源汽车技术，匈牙利在生物制药等方面具有领先优势，两国在创新和技术、工艺领域合作潜力广阔。”

马加什说，文明的发展离不开交流互鉴。匈中两国人民之间的相互交流了解正在不断加强。布达佩斯与中国多个城市之间开通有直航航班，这大大促进了两国文化交流和旅游业发展。每到中国新年，布达佩斯都会迎来以中国民乐演绎的中国新春音乐会。“我们应该了解和认识中国的传统文化，从而丰富人类的文明，这才是正确的道路。”

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