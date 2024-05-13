新华社巴黎5月12日电 专访｜“中国是增长和创新的源泉”——访达能全球首席执行官盛睿安

新华社记者刘芳

法国达能集团全球首席执行官盛睿安日前接受新华社记者专访时表示，中国是增长和创新的源泉，达能将进一步深耕中国市场，期待在更加牢固的中法全面战略伙伴关系中获得更大发展。

达能于1987年进入中国市场，是最早进入中国的法国企业之一。盛睿安说：“这是开创性的一步，不仅意味着踏入一个全新的市场，也表明我们看好中国市场，对与中国合作充满信心。”

如今，达能在中国的产品涵盖消费者从出生到年老的整个生命周期。从2018年起，中国一直是达能全球第二大市场。自2020年以来，达能先后在上海设立开放科研中心，在无锡扩建医学营养品生产基地，在青岛、长沙和上海设立了三家专业特殊营养工厂。2023年，中国市场营收在达能全球营收中占比11%。2024年第一季度，达能在中国的营收增速位于全球市场前列。

作为在华实现成功发展的法资企业代表，盛睿安出席了6日在巴黎举办的中法企业家委员会第六次会议。“中法关系蓬勃发展，为达能开拓中国市场创造了有利环境。”在盛睿安看来，达能在中国取得的成功，是中法经贸合作富有活力的直接体现。

盛睿安告诉记者，中国在实现高增长的同时进一步推进“健康中国”和“美丽中国”建设，这与达能的企业发展战略十分契合。中国食品科技处于世界前沿，竞争也十分激烈。“正因如此，中国对于达能在全球的发展至关重要，达能在中国的科研创新基地在达能的全球创新战略中发挥着核心作用。”

他说，自己从去年以来多次访问中国，深感中国在数字化发展方面处于世界前沿。“达能正不断加大在中国市场的投入，投资新质生产力，包括本土人才培养、数字化建设、前沿科技以及本土工厂升级。”

“我们对中国市场的承诺坚定不移，因为我们将中国视为增长和创新的源泉。”盛睿安说。

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