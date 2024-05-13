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以军继续在拉法展开针对哈马斯的“精准打击”

2024年05月13日08:34 | 来源：新华网
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　　新华社耶路撒冷/加沙5月12日电 以色列国防军发言人哈加里12日发表视频讲话说，以军继续在加沙地带南部城市拉法对巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）进行“精准打击”。

　　哈加里说，以军在拉法对哈马斯进行“精准打击”以来，已打死数十名巴勒斯坦武装人员，并发现地道和大量武器。哈加里强调，以军致力于实现击败哈马斯并使以方所有被扣押人员获释的目标。

　　5月8日，在以色列南部凯雷姆沙洛姆口岸附近，一名以军士兵准备放飞无人机。新华社发（伊兰·阿萨亚格摄/基尼图片社）

　　以军12日发布战况通报说，当日下午及11日晚间，以南部城市阿什凯隆接连遭到来自加沙地带的火箭弹袭击。

　　据巴勒斯坦通讯社12日报道，以军当日继续轰炸加沙地带多地。位于加沙北部城市拜特拉希亚的卡迈勒·阿德万医院接收了12具遗体，另有数十人被困在该市北部居民区的建筑废墟下。在加沙北部加沙城的一个居民区，有16名平民仍被困在一座建筑的废墟下。位于拉法的科威特医院过去24小时接收了18具遗体。由于以军阻挠，当地医疗救治工作一直面临困难。

　　据巴勒斯坦加沙地带卫生部门12日发布的数据，以军过去24小时对加沙地带的袭击共造成63人死亡、114人受伤。去年10月新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过3.5万巴勒斯坦人死亡、超过7.8万人受伤。（参与记者：王卓伦、吕迎旭、黄泽民、柳伟建）

(责编：刘叶婷、张悦)

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