新华社墨西哥城5月11日电（记者席玥 吴昊）11日晚，首趟由中国南方航空公司执飞的深圳—墨西哥城直飞航班降落在墨西哥首都墨西哥城的贝尼托·华雷斯国际机场。中墨两国人士表示，这条航线的开通有助于推动两国经贸、旅游等各领域发展，加强中国同拉丁美洲国家关系。

5月11日晚，首趟由中国南方航空集团有限公司执飞的深圳—墨西哥城直飞航班降落在墨首都墨西哥城贝尼托·华雷斯国际机场。新华社记者 李梦馨 摄

深圳—墨西哥城直飞航线全程超过1.4万公里，是目前中国民航距离最长的直飞国际客运航线，飞行时间约16小时。航线预期每周两班，去程直飞，返程时技术经停墨北部城市蒂华纳。

旅客张静经常前往拉美国家出差。她告诉新华社记者，以前来墨西哥要在欧美国家或日本转机，有时甚至要奔波30多个小时。“直航的开通大大节省了旅途时间，更方便公司在墨西哥和其他拉美国家开展业务。”

墨西哥旅客雷娜·罗哈斯说，她与男友计划明年去中国发展。直航开通后，“我们回墨西哥更方便了”。

墨西哥旅游部长米格尔·托鲁科在当天举行的庆祝活动上说，中国是墨西哥重要的游客来源国之一。这条航线开通后，将推动墨旅游业发展，增进两国人民友好往来。

中国驻墨西哥大使张润在活动上表示，中墨直航通航不仅将进一步促进中墨经贸交流，推动两国旅游合作，还将便利中国和拉美国家人员往来，提高中拉互联互通水平，助推双方在经贸、文旅等领域的务实合作再上新台阶。（参与记者：蒋彪、田建川）

5月11日，深圳—墨西哥城直飞首航航班的旅客抵达墨西哥首都墨西哥城贝尼托·华雷斯国际机场。新华社记者 李梦馨 摄

(责编：刘叶婷、张悦)