人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

深圳—墨西哥城直飞航线开通方便中墨两国人员往来

2024年05月13日08:33 | 来源：新华网
小字号

　　新华社墨西哥城5月11日电（记者席玥　吴昊）11日晚，首趟由中国南方航空公司执飞的深圳—墨西哥城直飞航班降落在墨西哥首都墨西哥城的贝尼托·华雷斯国际机场。中墨两国人士表示，这条航线的开通有助于推动两国经贸、旅游等各领域发展，加强中国同拉丁美洲国家关系。

　　5月11日晚，首趟由中国南方航空集团有限公司执飞的深圳—墨西哥城直飞航班降落在墨首都墨西哥城贝尼托·华雷斯国际机场。新华社记者 李梦馨 摄

　　深圳—墨西哥城直飞航线全程超过1.4万公里，是目前中国民航距离最长的直飞国际客运航线，飞行时间约16小时。航线预期每周两班，去程直飞，返程时技术经停墨北部城市蒂华纳。

　　旅客张静经常前往拉美国家出差。她告诉新华社记者，以前来墨西哥要在欧美国家或日本转机，有时甚至要奔波30多个小时。“直航的开通大大节省了旅途时间，更方便公司在墨西哥和其他拉美国家开展业务。”

　　墨西哥旅客雷娜·罗哈斯说，她与男友计划明年去中国发展。直航开通后，“我们回墨西哥更方便了”。

　　墨西哥旅游部长米格尔·托鲁科在当天举行的庆祝活动上说，中国是墨西哥重要的游客来源国之一。这条航线开通后，将推动墨旅游业发展，增进两国人民友好往来。

　　中国驻墨西哥大使张润在活动上表示，中墨直航通航不仅将进一步促进中墨经贸交流，推动两国旅游合作，还将便利中国和拉美国家人员往来，提高中拉互联互通水平，助推双方在经贸、文旅等领域的务实合作再上新台阶。（参与记者：蒋彪、田建川）

　　5月11日，深圳—墨西哥城直飞首航航班的旅客抵达墨西哥首都墨西哥城贝尼托·华雷斯国际机场。新华社记者 李梦馨 摄

(责编：刘叶婷、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部