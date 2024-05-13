新华社莫斯科5月12日电（记者赵冰）俄罗斯总统网站12日发布消息说，俄总统普京签署总统令，任命前国防部长谢尔盖·绍伊古为俄罗斯联邦安全会议秘书。

普京当天还签署总统令，免去尼古拉·帕特鲁舍夫安全会议秘书职务，另有任用。

另据俄联邦委员会（议会上院）12日晚在社交媒体上发布的消息，普京当天向俄联邦委员会提交了新一届联邦政府有关部门负责人提名名单。其中，普京提名此前担任第一副总理的安德烈·别洛乌索夫为俄国防部长，提名谢尔盖·拉夫罗夫留任外交部长、谢尔盖·纳雷什金留任对外情报局局长、亚历山大·库连科夫留任紧急情况部长、弗拉基米尔·科洛科利采夫留任内务部长、康斯坦丁·崔琴科留任司法部长、亚历山大·博尔特尼科夫留任联邦安全局局长。

据塔斯社报道，俄联邦委员会需在一周内对相关提名进行审议并向普京汇报审议结果。如无异议，普京将签署总统令对相关人员进行任命。

普京7日在克里姆林宫宣誓就职，开始其第五个总统任期。他于10日正式任命米舒斯京为新一届政府总理。普京11日签署命令，批准米舒斯京提交的新的政府架构方案。根据法律规定，米舒斯京随后将向俄国家杜马（议会下院）递交有关新政府部长人选方案，经国家杜马批准后由俄总统任命，其中国防部、联邦安全局、内务部、司法部、紧急情况部和外交部等的负责人由总统与联邦委员会协商后任命。

(责编：卫嘉、白宇)