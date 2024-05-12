中欧合作的本质是优势互补、互利共赢。中国推动高质量发展，加快发展新质生产力，将为包括欧洲在内的世界各国提供更广阔的市场空间，带来更多合作共赢的机遇

习近平主席应邀对法国、塞尔维亚、匈牙利三国进行国事访问，是一次传承友谊、增进互信、提振信心和开辟未来之旅。此访推动中法关系承前启后、继往开来，开启构建新时代中塞命运共同体新征程，宣布将中匈关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系，对于推动中欧关系整体发展具有重要战略意义。

欧洲是多极格局重要一极，中国始终从战略高度和长远角度看待中欧关系，将欧洲作为中国特色大国外交的重要方向和实现中国式现代化的重要伙伴。明年是中国欧盟建立正式外交关系50周年，在中欧关系何去何从的关键时期，中欧双方更应该更加紧密合作，共同为世界和平稳定和发展繁荣担当尽责。习近平主席指出，当今世界进入新的动荡变革期，中欧作为两支重要力量，应该坚持伙伴定位，坚持对话合作，深化战略沟通，增进战略互信，凝聚战略共识，开展战略协作，推动中欧关系稳定健康发展，为世界和平和发展不断作出新的贡献。

历史和现实充分证明，坚持中欧互为战略伙伴的基本定位，双方就能相向而行，以对话增进理解，以合作化解分歧，以互信消除风险。此访期间，习近平主席在巴黎同法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩举行中法欧三方会晤。习近平主席指出，中欧关系有着强大内生动力和广阔发展前景，不针对、不依附、也不受制于第三方。欧方表示，当前世界面临重大挑战，国际局势处于关键转折点，欧盟比以往任何时候都更加需要同中国加强合作，这事关欧洲的未来。欧方希望同中方相互尊重，求同存异，增进互信，避免误解。

中欧合作的本质是优势互补、互利共赢，双方在绿色和数字转型中有着广泛巨大合作空间，双方应该通过对话协商妥处经贸摩擦，照顾双方合理关切，将彼此打造成为经贸合作的关键伙伴、科技合作的优先伙伴、产供链合作的可信伙伴。马克龙总统表示，欧方不认同“脱钩”，欢迎中国企业来欧投资合作，希望同中方加强合作，共同维护欧洲价值链供应链安全稳定。匈牙利总理欧尔班表示，匈方深化对华合作的决心坚定不移，不会受到任何力量的干扰。作为下半年欧盟轮值主席国，匈方愿为推动欧中关系健康发展和中东欧国家同中国合作作出积极努力。

中国推动高质量发展，加快发展新质生产力，将为包括欧洲在内的世界各国提供更广阔的市场空间，带来更多合作共赢的机遇。中方欢迎欧洲企业积极参与中国式现代化进程，分享中国发展红利。中欧双方应排除各种干扰、加强对话合作，共同反对经贸问题政治化、意识形态化、泛安全化，携手应对全球性挑战。针对所谓“中国产能过剩论”的言论，习近平主席用事实和数据解疑释惑、正本清源。欧方赞赏中国在绿色转型发展方面作出的努力和取得的成就，认同中方在维护自身发展方面的正当权利，不赞成“脱钩”，希望同中方加强合作，共同维护欧洲供应链稳定，应对气候变化等全球性挑战。

中欧是推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明，中欧关系关乎世界和平、稳定、繁荣。中国愿同欧洲各国一道，在相互尊重的基础上发展友好合作关系，进一步提升中欧关系的战略性、稳定性、建设性、互惠性，为中欧各自发展和世界和平作出积极贡献。

《 人民日报 》（ 2024年05月12日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)