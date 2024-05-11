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美联邦政府斥资近2亿美元遏制禽流感疫情

2024年05月11日16:40 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿5月10日电 美国联邦政府部门10日宣布，将提供总计近2亿美元资金，用于遏制禽流感在美国多地奶牛场的传播。

　　自3月下旬以来，美国农业部已经在9个州的40多家奶牛场中检测到H5N1型高致病性禽流感病毒。基因组数据初步分析显示，H5N1病毒已在美国牛群中悄然传播了数月之久，美国各地甚至周边地区的感染奶牛可能比目前报告的还要多。

　　美国疾病控制和预防中心4月初报告，得克萨斯州一家奶牛场的一名工人确认感染H5N1病毒，感染者接触过疑似感染该病毒的奶牛。这是迄今本轮疫情中报告的唯一一例人感染禽流感病例。

　　据多家美国媒体报道，美国农业部10日宣布将提供9800万美元遏制禽流感疫情。在未来4个月内，每家受影响的奶牛场可获得最高2.8万美元的资金，用于防控禽流感病毒传播、对牛奶和动物进行病毒检测等。

　　美国卫生与公众服务部将通过下属部门提供总计约1.01亿美元防控禽流感。其中，美疾控中心将出资9300万美元，用于增强对禽流感病毒的检测及支持公共卫生实验室，流行病学调查、疫情监测和数据分析，基因组测序，疫苗研发和废水监测等。美药管局将投入800万美元保障牛奶市场供应安全。

　　卫生与公众服务部长哈维尔·贝塞拉在10日举行的一个电话记者会上表示，目前禽流感疫情对公众的健康风险仍然较低。

　　农业部长托马斯·维尔萨克在该记者会上也表示，目前无须担心商业牛奶供应和牛肉供应的安全性。卫生专家此前警告说，喝生牛奶可能有风险，但巴氏杀菌法可灭活禽流感病毒。

　　按照美国农业部要求，从4月29日起，所有泌乳期奶牛在跨州运输前必须接受禽流感病毒检测，结果呈阴性才可放行。在该规定实施的第一周，农业部实验室报告了905例送检结果，其中112例初步结果呈阳性。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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