人民网记者 花放

4月25日至5月4日，以“新时代 新汽车”为主题的2024北京国际汽车展览会在北京中国国际展览中心举行。在本届车展上，全球首发车数量达到117台，新能源汽车也有278个车型亮相。在零部件展区，来自13个国家和地区约500家零部件企业及科技公司展出创新成果，其中智能网联和新能源板块占全部展示面积的51%。

电动汽车领域的领军者

德国《汽车杂志》网站称北京车展是面向未来的展望，8个主要展馆从媒体开放日就开始人满为患，各场新闻发布会现场也是一座难求，比慕尼黑车展还受关注。瑞士《一瞥报》也感叹，在北京车展上，汽车展览会终于又感受到了久违的热闹。

“今年车展上的外国面孔真多啊！”几乎每一位观众都会发出这样的感叹。来自全球各地的媒体和经销商们活跃在展馆的各个角落：有的在车外仔细观察车漆、流线型等，甚至直接打开发动机盖看内部构造；有的直接坐进了车里，感受智能座舱，体验自动驾驶；还有的不断向展台工作人员咨询着重要技术参数……

“你可能不信，我比你更了解中国汽车。”一位来自非洲的汽车经销商在现场自豪地向记者介绍，他从1999年起便开始购买中国汽车并运往非洲销售。通过长期的接触、了解，他相信中国会发展成为汽车行业的引导者，“或许现在就已经是全球第一了”，他补充道。

数据显示，2023年，我国汽车产销量首次均迈上3000万辆台阶，跃升为全球最大的汽车出口国。其中，新能源汽车产销量占全球比重超过60％，已连续9年位居世界第一。

当前，中国新能源汽车的电池、电机、电控等技术已经在全球领先。其中竞争优势最大的是电池，目前全球动力电池销售前十的企业中，有一半以上来自中国。

“中国汽车行业的转型令我印象深刻，新能源汽车的设计令人信服，无论是技术还是设备也都有着很高的质量。”德国汽车研究中心中国事务总监费蓓娅（Beatrix Keim）已经和中国汽车行业打了几十年的交道，她在接受人民网记者专访时表示，中国已经不仅仅是全球汽车产业中的一个有力的竞争者，而已经成为了电动汽车领域的领军者。

保时捷中国总裁及首席执行官柯时迈(Michael Kirsch)认为，本届北京车展是一次面向未来的展望，让人们看到了未来汽车产业的发展方向。“尤其令人印象深刻的是，本次车展亮相了众多全球首发车型，集中展示了最新的智能化和电动化成果，进一步彰显了汽车行业的创新能力与蓬勃发展前景。”

合作共创的伙伴

路透社刊文称，外国车企正通过车展的平台积极寻求中国合作伙伴，并宣布建立新的合作关系，日本和欧洲汽车制造商在此方面尤为活跃。

丰田宣布将与腾讯在人工智能和大数据领域展开合作。日产中国也在车展期间与百度签署谅解备忘录，合作内容围绕人工智能、智能汽车等领域。日产首席执行官内田诚在车展上参观了多个展位，他表示，希望通过进一步的合作，使技术更好整合到产品中，为中国用户带来令人兴奋的智能系统和基于人工智能的服务。

科时迈指出，中国在电动汽车和智能驾驶技术等领域取得了重大进展，而德国在传统汽车工艺和工程技术方面拥有丰富经验。两国车企可以在研发、设计和生产等多个领域展开深度合作，共同探索新技术、新材料和新工艺，推动汽车行业向着更环保、节能和智能化方向发展。

在丰田汽车（中国）投资有限公司高级执行副总经理董长征看来，跨国车企与自主品牌从最初的竞争关系，已成为合作共创伙伴关系，共同开启了中国汽车电动化发展新格局。对于外资品牌来说，本土化是立足中国市场之本，要不断加强与中国伙伴的融合联动。

有着深厚造车底蕴的国际汽车制造商拥有领先行业的整车研发和工程技术实力，然而中国的科技创新企业则围绕中国市场的独特需求，不断在智能电动汽车技术领域形成突破。大众汽车集团（中国）首席执行官贝瑞德认为，在新的历史发展阶段，构建创新的中外合作模式，结合彼此的优势和资源形成合力，将促进双赢。

“目前中国汽车已经遍布全球，国外消费者对中国品牌的产品也非常感兴趣。”中国汽车流通协会副秘书长田甜表示，跨国车企以及相关产业深化合作，预示着对中国市场的信心。

中国汽车走向全球

“如今，越来越多的中国汽车出口到海外，受到全球消费者的欢迎。”一名来自斯里兰卡的经销商在车展现场告诉人民网记者。

“中国汽车企业走出去的热情非常高。”中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋表示。数据显示，今年我国汽车出口保持强劲增长态势。2024年一季度，中国汽车整车出口132.4万辆，同比增长33.2%。

中国多个汽车品牌都已布局出海，并且取得了一定成效。领克汽车销售有限公司副总经理穆军说：“仅在本届北京车展期间，就有来自10多个国家的代理商和经销商和我们举行了签约仪式。”

力帆科技党委书记、董事长兼总裁、睿蓝汽车董事长兼CEO周宗成介绍，目前，睿蓝汽车已拓展了中东、东欧、拉美等全球区域17个市场，后续，将积极布局涵盖燃油、新能源汽车的海外项目，自主开发适合海外市场的车型，不断开拓海外渠道，为全球用户创造更高价值的产品，让中国汽车走向全球。

德国权威汽车经济学专家、波鸿汽车研究院院长费迪南德·杜登赫费尔强调，中国电动汽车行业的成本优势是通过几十年的发展才建立起的天然竞争优势，是中国企业以市场为导向，在激烈的市场竞争中不断开拓创新，通过在动力电池和软件等领域长期投资才建立起的天然竞争优势。“汽车发展的未来在中国，如果带着保护主义措施面向未来，就会铸成大错。”

宝马汽车全球董事长齐普策认为，全世界的活动包括降低碳排放、管理全球供应链，以及可持续性方面的工作都要采取合作的方式，谁都不能独善其身，所以自由并且公平的贸易非常关键。

德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒今年也首次参加了北京车展，她表示，2023年，德国汽车制造企业在华销售了370万辆汽车，德国汽车产业坚决支持市场开放和公平竞争，反对贸易保护主义，中国电动汽车的发展以及中国市场的活力对于全球汽车产业的发展是有益的。

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