新华社瑞士洛桑5月10日电（记者单磊 陈俊侠）世界棒垒球联盟（简称“世棒垒联”）10日在洛桑庆祝该组织成立10周年，同时庆祝今年5月10日成为首个“世界棒垒球日”。

图片来自世界棒垒球联盟官网

世棒垒联介绍，2014年5月10日，国际棒球联合会和国际垒球联合会选出了两家机构合并后的第一任领导，世棒垒联随之成为这两项运动共同的管理机构。在世棒垒联领导下，棒球和垒球在东京奥运会上再次成为比赛项目，并将在2028年洛杉矶奥运会上再次亮相。

在最近的理事会上，世棒垒联决定将今年5月10日设立为“世界棒垒球日”。世棒垒联主席弗拉卡里说：“‘世界棒垒球日’是一个值得纪念的日子，对于全球的棒球和垒球从业者和爱好者来说，这一天不仅仅是你们喜爱的运动的节日，同时也是世棒垒联成立10周年的重要日子。”

世棒垒联10日在洛桑的奥林匹克博物馆举行了庆祝仪式，国际奥委会主席巴赫通过视频发来贺词，来自美洲、亚洲、欧洲和非洲的棒垒球组织机构也纷纷通过各种方式表达祝贺。世棒垒联近年来大力发展五人制棒球比赛和棒垒球电子竞技，将这项运动推向越来越多的年轻球迷。

(责编：王禹蘅、杨牧)