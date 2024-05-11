人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

世界棒垒球联盟推出“世界棒垒球日”

2024年05月11日16:40 | 来源：新华网
小字号

新华社瑞士洛桑5月10日电（记者单磊 陈俊侠）世界棒垒球联盟（简称“世棒垒联”）10日在洛桑庆祝该组织成立10周年，同时庆祝今年5月10日成为首个“世界棒垒球日”。

图片来自世界棒垒球联盟官网

图片来自世界棒垒球联盟官网

世棒垒联介绍，2014年5月10日，国际棒球联合会和国际垒球联合会选出了两家机构合并后的第一任领导，世棒垒联随之成为这两项运动共同的管理机构。在世棒垒联领导下，棒球和垒球在东京奥运会上再次成为比赛项目，并将在2028年洛杉矶奥运会上再次亮相。

在最近的理事会上，世棒垒联决定将今年5月10日设立为“世界棒垒球日”。世棒垒联主席弗拉卡里说：“‘世界棒垒球日’是一个值得纪念的日子，对于全球的棒球和垒球从业者和爱好者来说，这一天不仅仅是你们喜爱的运动的节日，同时也是世棒垒联成立10周年的重要日子。”

世棒垒联10日在洛桑的奥林匹克博物馆举行了庆祝仪式，国际奥委会主席巴赫通过视频发来贺词，来自美洲、亚洲、欧洲和非洲的棒垒球组织机构也纷纷通过各种方式表达祝贺。世棒垒联近年来大力发展五人制棒球比赛和棒垒球电子竞技，将这项运动推向越来越多的年轻球迷。

(责编：王禹蘅、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部