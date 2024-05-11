新华社日内瓦5月10日电（记者曾焱）世界气象组织10日援引欧盟气候监测机构哥白尼气候变化服务局的报告说，全球刚刚经历了有记录以来的最热4月，全球单月平均气温已连续11个月刷新同期最高值。

这份月度报告指出，在厄尔尼诺现象以及人类活动产生的温室气体对全球变暖的推动作用下，创纪录的气温持续时间延长。根据哥白尼气候变化服务局数据，今年4月，全球平均地表气温达15.03摄氏度，刷新2016年4月创下的14.89摄氏度纪录，比工业化前（1850年至1900年）同期平均气温高1.58摄氏度。

根据《巴黎协定》提出的温控目标，到本世纪末，应将全球平均气温较工业化前水平升幅控制在2摄氏度之内，并为把升温控制在1.5摄氏度以内而努力。世界气象组织表示，单个月气温升幅突破1.5摄氏度并不意味着未能实现《巴黎协定》设定的理想控温目标，该目标指的是对几十年范围的长期升温控制。

截至目前，虽然厄尔尼诺现象在赤道东太平洋海域继续减弱，但全球海洋表面气温总体上仍异常偏高。数据显示，全球海洋表面温度已连续13个月打破有记录以来同期最高值。今年4月，北纬60度至南纬60度的海洋表面平均温度达21.04摄氏度，为有记录以来同期最高。

美国航天局10日公布的最新数据也显示，今年4月为有气象记录以来最热的4月。该月全球平均气温较美航天局1951年至1980年基准期平均4月气温上升了1.32摄氏度。美国航天局表示，人类活动正在驱动全球变暖趋势，厄尔尼诺现象是本年度气候变化的最重要原因之一。（参与记者：谭晶晶）

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