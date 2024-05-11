若开邦经济事务部长山瑞貌致辞。人民网记者 谢佳君摄

人民网仰光5月10日电 （记者谢佳君）5月10日，“皎漂未来”公益行动中文培训项目在仰光正式启动。若开邦经济事务部长山瑞貌、皎漂特区管理委员会副主席温敏，以及缅甸城乡发展与贸易促进委员会、中国驻缅甸大使馆、中信集团（缅甸）有限责任公司、中国和平发展基金会、仰光中国文化中心、昆明植根社会工作发展中心等机构代表出席。

昆明植根社会工作发展中心主任赵娟介绍项目理念。人民网记者 谢佳君摄

若开邦经济事务部长山瑞貌致辞表示，“皎漂未来”中文培训项目及文化交流活动能够增进缅中胞波情谊。希望中信等中国企业能够在缅开展更多公益项目，帮助当地民众提升职业技能。

中信缅甸副总经理马传福致辞。人民网记者 谢佳君摄

“皎漂未来”中文培训项目在中国驻缅甸大使馆和云南省商务厅的指导下，由中信缅甸与昆明植根社会工作发展中心牵头组织。项目计划开设3期培训课程并举办中国文化交流活动，将为200名缅甸青少年和当地基层公务员提供免费中文培训。

嘉宾与学员代表合影。人民网记者 谢佳君摄

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