人民网雅加达5月11日电 （记者曹师韵、李培松）5月9日至10日，第30次中国—东盟高官磋商在印度尼西亚雅加达举行。中国外交部副部长孙卫东和缅甸外交部候任东盟事务高官钦迪达埃共同主持，东盟其他国家高官或代表和东盟副秘书长出席，东帝汶以东盟观察员身份与会。

孙卫东强调，今年是新中国成立75周年，也是和平共处五项原则发表70周年。在习近平主席和东盟国家领导人战略指引下，双方全面战略伙伴关系发展势头强劲，和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”建设扎实推进。新形势下，中方愿同东盟各国共享机遇，共迎挑战，携手构筑地区稳定之锚，打造经贸合作高地，形成人文交流热潮，推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体取得新成果。

东盟国家高度评价中国式现代化建设成就，赞赏中方支持东盟中心地位，表示东盟中国全面战略伙伴关系为地区人民带来巨大福祉，愿同中方一道深化新兴产业、贸易投资、互联互通、数字经济、可持续发展和人文交流等领域合作，推动全面战略伙伴关系取得更大发展，为维护地区和平稳定和共同繁荣作出积极贡献。

与会期间，孙卫东还拜会了东盟秘书长高金洪，并会见了部分国家东盟事务高官，就双边关系、东亚合作及共同关心的问题交换意见。

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