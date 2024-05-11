新华社科威特城5月10日电（记者尹炣）科威特埃米尔米沙勒10日晚发表电视讲话，下令解散国民议会。

米沙勒说，科威特最近经历的困难时期使得国家各个层面都受到影响，因此要以尽可能减少损失的方式摆脱当前困局。“这让我们在做出拯救这个国家和确保其最高利益的艰难决定时，没有犹豫或拖延的余地。”

他表示，“过去一段时间，我们目睹了与宪法相矛盾的行为”，且这种情况的持续已经到了不可接受的程度。过去几年，腐败不仅向国家安全和经济机构蔓延，甚至影响了司法系统。

长期以来，科威特内阁和议会之间矛盾尖锐，关系紧张。近几届议会对政府工作不断提出质询，常常导致议会被提前解散。今年2月15日，科威特内阁委员会发表声明，谴责国民议会2月7日一次会议上的言论“不恰当”且有“冒犯性”，要求解散国民议会。随后，米沙勒签署埃米尔令解散上一届国民议会。

科威特第18届国民议会选举4月4日举行。根据4月5日公布的选举结果，包括一名女性在内的50名议员当选。根据科威特宪法，议会选举后，内阁辞职并重组。科威特首相穆罕默德·萨巴赫6日向埃米尔米沙勒提交内阁辞呈。4月7日，米沙勒发布埃米尔令接受该辞呈。4月15日，米沙勒宣布任命艾哈迈德·阿卜杜拉为新首相。

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