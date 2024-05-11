新华社联合国5月10日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表傅聪10日表示，中方支持安理会根据联合国大会决议的要求，尽快重新审议巴勒斯坦国加入联合国的申请，期待有关国家对此不要再继续拖延、设置障碍。

第十次联合国大会紧急特别会议当天以143票赞成、9票反对、25票弃权的表决结果通过决议，认定巴勒斯坦国符合联合国宪章规定的联合国会员国资格，应被接纳为联合国会员国。傅聪表示，联大紧急特别会议以压倒性多数通过决议，重申巴勒斯坦人民拥有包括独立建国在内的自决权，确认巴勒斯坦国符合成为联合国正式会员国的资格，建议安理会重新积极审议巴勒斯坦国加入联合国的申请。中方欢迎这一历史性的决议，这反映了国际社会的人心所向。中方参加了这项决议的共提。

傅聪表示，巴以冲突几十年来循环往复，一代代巴勒斯坦人失去家园，在以色列的占领之下颠沛流离，是当今世界不断撕裂、持续流血的伤口。独立建国是巴勒斯坦人民的长期夙愿，正式加入联合国是这一历史进程中的关键一步。巴勒斯坦应该享有与以色列同等的地位，巴勒斯坦人民应该享有与以色列人民同等的权利。支持和推进巴勒斯坦独立建国进程，为落实“两国方案”、实现中东持久和平提供有力保障，是国际社会的共同责任。

傅聪说，令人遗憾的是，巴勒斯坦国成为联合国正式会员国的申请于4月18日被美国在安理会无情否决。美国在巴以问题上一再使用否决权，无理阻挠国际社会为解决巴勒斯坦长期遭受历史不公所作出的努力，不符合一个负责任大国的担当。

傅聪说，今天通过的决议对巴勒斯坦国参与联合国活动和有关会议作出进一步安排，赋予巴勒斯坦国新的权利和特权。中方理解，这些是在无可奈何、别无选择情况下的特殊安排，是对巴勒斯坦长期遭受历史不公的补救，是对美国滥用否决权的纠偏。中方认为，在联合国宪章允许的范围内作出这些特殊安排，有助于让国际社会更充分地听取巴勒斯坦的呼声，有助于巴勒斯坦在相对平等的地位上同以色列进行对话和谈判。决议明确，有关安排属于例外，不构成先例。中方相信，有关安排不会是永久的，总有一天巴勒斯坦国将成为联合国正式会员国，将在联合国同其他会员国一样享有充分、平等的权利。

傅聪说，巴以问题久拖不决的症结在于“两国方案”没有得到落实。多年来以色列作为占领方不断侵蚀“两国方案”的基础，当前已持续7个多月的冲突更可能彻底葬送“两国方案”的前景。中方敦促以色列停止对加沙民众的集体惩罚，停止推进对拉法的军事进攻，切实消除对人道物资进入加沙地带的一切限制。在约旦河西岸，以色列应该停止一切定居点活动，切实遏制愈演愈烈的定居者暴力。中方将继续发挥建设性作用，为推动立即停火、重振“两国方案”，早日实现巴以双方和平共处、中东长治久安作出不懈努力。

根据联合国接纳新会员国的规则，申请加入联合国的国家须经安理会推荐，再由联合国大会决定，才能获得联合国会员国资格。如果安理会建议接纳该国，则该建议将递交联合国大会审议，须有三分之二多数会员国投赞成票，联合国大会才能接纳一个新会员国。联大接纳新会员国的决议通过当天，会员国资格正式生效。

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