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美机构发布最高级别地磁暴预警

2024年05月11日14:18 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶5月10日电（记者谭晶晶）美国国家海洋和大气管理局10日发布极强地磁暴（G5级）预警，太阳日冕物质抛射引起的地磁暴对地球的影响将从10日持续至12日。

　　这是自2003年10月以来，该机构首次发布最高级别G5级地磁暴预警。

　　日冕物质抛射过程中会有大量太阳物质高速抛离太阳表面，不仅是巨大质量与速度汇聚成的动能，同时还携带着太阳强大的磁场能，一旦冲击地球磁场，会引发地磁场方向和强度急剧变化，即地磁暴。

　　美国家海洋和大气管理局表示，截至目前，本次地磁暴中已观测到至少7次太阳日冕物质抛射，第一批抛射物质已于美国东部时间10日中午抵达地球。目前地磁暴仍在持续，该管理局太空天气预报中心将继续监测相关进展。

　　这一太空天气预报中心将地磁暴从弱到强分为G1（弱）、G2（中等）、G3（强）、G4（严重）及G5（极强）5个级别。该机构主任克林顿·华莱士表示：“这次地磁暴将是不同寻常、可能具有历史意义的一次事件。”

　　据美国家海洋和大气管理局介绍，地磁暴会影响近地轨道和地球表面的某些基础设施，有可能干扰通信、电网、导航、无线电和卫星运行，还可能引发极光现象。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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