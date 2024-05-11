新华社日内瓦5月10日电（记者石松）在以色列军队继续控制并封锁加沙地带拉法过境点的情况下，多个联合国机构10日表达对加沙地带严峻的人道主义状况的担忧，并警告说加沙地带的人道主义局势已达到“前所未有的紧急程度”。

联合国人权事务高级专员图尔克10日在日内瓦发表声明，谴责危及向加沙地带运送急需的人道主义援助物资的行为。

他表示，进入加沙地带的少数陆路口岸是“向绝望和恐惧的民众供应食品、药品、燃料和其他必需品的生命线”，应确保平民过境和平民生存所需物资的流通。他呼吁冲突各方立即停止敌对行动，立即提供充分、不受限制和持续的人道主义援助，以满足加沙地带所有巴勒斯坦人的需求。

联合国儿童基金会驻加沙高级紧急协调员哈米什·扬10日表示，已经有5天没有任何燃料或人道主义援助物资进入加沙地带，这是一个“巨大的问题”。如果这一状况无法改变，那么几天之内，燃料短缺可能会使人道主义行动陷入停滞。

联合国人道主义事务协调厅10日警告，鉴于目前所有通往拉法的过境点均已关闭或不安全，加沙地带的人道主义局势已达到“前所未有的紧急程度”。协调厅加沙办事处负责人乔治斯·彼得罗普洛斯表示，以色列关闭拉法口岸和凯雷姆沙洛姆口岸不仅切断了该机构获取燃料物资的途径，还影响平民、人道主义工作人员的跨境流动。

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