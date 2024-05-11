新华社瓦莱塔5月10日电（记者陈文仙）“南溟技忆 百卉千华”海南省非物质文化遗产欧洲三国巡回展首站10日晚在马耳他首都瓦莱塔开幕。

展览包括实物展和图片展，实物展展示了黎锦织物、藤竹编等非物质文化遗产制品，图片展则呈现了海南省黎锦技艺、苗绣、琼剧、儋州调声等非遗项目。展览将持续至17日。

马耳他中国文化中心主任袁媛在致辞中表示，期待通过展览向当地民众讲述具有海南文化特色的中国故事，为中马文明交流互鉴增光添彩。

马耳他艺术委员会代表玛丽·安·考基发表致辞说，文化交流活动联结马中双方的文化和情感，让两国人民友谊进一步巩固，推动两国关系稳步向前迈进。

海南省旅游和文化体育广电厅副厅长刘成致辞说，海南省有32项国家级非遗项目，这既是海南优秀传统文化的重要组成部分，也是推动海南文旅融合发展的重要文化资源。

马耳他圣玛格丽特中学老师、“中国角”创始人马丁·阿佐帕迪带学生前来参观展览。他对记者表示，虽然去过几次中国，但之前并未了解过海南，得知中国也有一个和马耳他一样美丽的岛屿，令人神往。

马耳他民众马丁娜·萨莱诺表示，通过展览了解到海南独特的风土人情，尤其是黎族传统纺染织绣技艺令人印象深刻，今后一定要找机会去海南观光旅游。

本次展览活动由海南省旅游和文化体育广电厅以及马耳他中国文化中心联合主办，还将前往德国首都柏林和保加利亚首都索非亚巡回展出。

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