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劳动力不足 希腊今夏开始从埃及引入短期工

2024年05月11日14:16 | 来源：新华网
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新华社北京5月11日电 希腊移民部10日说，为应对劳动力不足，将从今年夏天开始从埃及引入短期工人，从事临时性的农业工作。

据路透社报道，希腊经济2024年预计增长近3%，远高于欧元区0.8%的平均水平。虽然经济表现良好，但劳动力外流、严格的移民政策等因素，令希腊多个行业出现用工短缺情况。

2023年7月12日，游客顶着烈日游览希腊雅典。新华社发（帕纳约蒂斯·莫斯卡德里欧摄）

2023年7月12日，游客顶着烈日游览希腊雅典。新华社发（帕纳约蒂斯·莫斯卡德里欧摄）

希腊移民部10日在一份声明中说，根据希腊与埃及2022年签署的协议，今年夏天将从埃及雇佣5000人，在农场从事季节性工作。声明说，两国还探讨了将这一互利共赢的合作计划扩大到希腊的建筑业和旅游业。

希腊移民部官员本周访问埃及。两国官员表示，双方还应在管控非法移民方面加强合作。

随着欧盟第三轮救助计划结束，希腊2018年才从持续近十年的债务危机中走出。数据显示，希腊平均每名妇女生育子女数从2012年的1.5降至2019年的1.3；截至2024年初的十年间，希腊人口减少了3.5%。

据德新社去年12月报道，希腊的果蔬和橄榄种植园以及畜牧业面临约7万个岗位空缺。（郭倩）

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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