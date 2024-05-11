人民网约翰内斯堡5月10日电 （张茜）当地时间5月9日，一汽解放进入南非三十周年庆典在一汽南非库哈工厂（以下简称“库哈工厂”）举办。中国一汽海外事业总顾问胡汉杰、一汽解放常务副总经理于长信、一汽解放海外产品线总经理冷长春出席活动。中国驻南非大使馆、南非贸易及工业部、东开普省、曼德拉市等政府官员，一汽在南中资企业代表与一汽经销商、大客户代表、媒体代表等共同见证。

嘉宾合影。人民网 张茜摄

南非贸工部部长易卜拉欣·帕特尔和中国驻南非大使馆公参刘峪分别在致辞中充分肯定了一汽解放开拓南非市场和对当地就业、社会发展所作出的贡献，并称赞一汽南非公司作为中南合作典范企业，以卓越的成绩和积极的社会责任形象，对南非经济繁荣和社会进步作出的巨大贡献。

胡汉杰在致辞中代表中国一汽，向长期以来支持中国一汽和南非公司经营发展的南非政府、合作伙伴表示感谢，并表示三十年既是终点也是起点，中国一汽将持续加大对南部非洲的投资，为共建”一带一路“和南部非洲的发展作出更大的贡献。

中国一汽海外事业总顾问胡汉杰致辞。人民网 张茜摄

在庆典仪式上，一汽解放特别表彰了30年来在开拓市场、拓展业务方面贡献突出的合作伙伴。获奖代表们依次上台，分享他们与一汽解放共同成长的故事。

新一代旗舰车型JH6 550马力牵引亮相。图片来源：一汽解放

仪式现场，刘峪、胡汉杰、南非公司副总经理杨健、中非发展基金南非代表处首席代表董堃等嘉宾共同点亮屏幕，全场倒计时启动下线仪式。

一汽南非库哈工厂单月产量破400辆。图片来源：一汽解放

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