巴塞罗那副市长瓦尔斯在投资上海推介会上致辞。人民网记者 范剑青摄

人民网巴塞罗那5月10日电 （记者范剑青）当地时间5月10日，“投资上海 共享未来”推介会在西班牙巴塞罗那举行。上海市委常委、副市长华源，巴塞罗那副市长乔迪·巴耶斯，加泰罗尼亚商业和劳工部部长罗杰·托伦特等共同出席并致辞，来自上海和巴塞罗那的近两百名企业家参加了推介会。

华源在推介会主旨演讲中表示，上海正深化高水平改革开放、推动高质量发展，继续当好全国改革开放排头兵、创新发展先行者，加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市，努力在推进中国式现代化中充分发挥龙头带动和示范引领作用。上海将举办“上海之夏”国际消费季，推出一系列高品质、高流量、高能级的演唱会、音乐节、文艺演出、文博美术大展、重大体育赛事，为境内外旅客提供多元化的城市消费体验。上海将持续营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境、提供精准、便捷、舒心的优质服务，为企业创造更多的市场机遇、增长机遇。

乔迪·巴耶斯在致辞中引用孔子的话表示，“有朋自远方来，不亦乐乎”，上海与巴塞罗那缔结友好城市已经23年，双方在经贸投资文化等各方面合作中都取得了重要成绩，下一步将在已有基础上挖掘新的合作潜力。

罗杰·托伦特表示，上海和巴塞罗那是两个向全球高度开放的城市，都致力于吸引全球投资、汇聚优秀人才、推动先进项目。“投资上海”计划为加泰罗尼亚企业把握中国机会、进入中国市场提供了很多选项。

一批合作项目在推介会现场签约，包括光明食品集团阿尔博(ALBO)公司与赫尔玛莎公司签署战略合作协议、上海盒马网络科技有限公司与西班牙伯爵食品公司签署长期战略合作的备忘录、上海国际港务（集团）与巴塞罗那港务局签署合作意向书、上海亿通国际股份有限公司与高耐克斯(CONEX SAS)公司就欧盟海关舱单服务项目签署合作备忘录等。

巴塞罗那商会国际部主任贝尔塔·佩伊在交流发言时表示，上海的开放理念、发达基础设施、巨大市场潜力对巴塞罗那企业具有很大吸引力，商会将努力帮助巴塞罗那企业把握好投资上海、开拓中国市场的机会。

西班牙LinkChina畅联中西公司总经理徐玲玲介绍说，近年来，加泰罗尼亚大区和巴塞罗那市日益重视发展对华经济贸易关系，一方面对吸引中资企业、特别是新能源企业来西投资持积极开放态度，另一方面也努力推动西班牙企业前往中国寻找商机，包括促进西班牙有竞争优势的农畜产品进入中国市场。

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