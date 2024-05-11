人民网迪拜5月10日电 （记者管克江）第三十一届阿拉伯旅游展5月6日至9日在迪拜国际会展中心举行。来自160多个国家和地区的2600多家展商参展，4.6万多名业内人士与会。阿联酋经济部部长阿卜杜拉表示，中东地区旅游业快速增长，创新和可持续发展将成为未来趋势。海合会国家加强旅游合作，有助于加快地区经济转型。

中国展团时隔五年再次参展。专家表示，中国旅游资源丰富，不断推出的便利化措施将吸引更多包括阿拉伯国家在内的国际游客前往中国旅游，了解中国文化。

鼓励加大旅游业初创投资

今年的阿拉伯旅游展以“推动创新：以初创精神带动旅游转型”为主题。阿拉伯旅游展策展公司负责人达妮埃尔·柯蒂斯说，突出这一主题，目的是聚焦创新在推动旅游业可持续发展方面的作用。

沙特展台一景。人民网记者 管克江摄

咨询公司麦肯锡2019年的一份报告显示，尽管旅游业占全球GDP的约10%，但是此前15年，旅游行业吸引到的初创企业投资仅占总量的百分之一。这表明，旅游业在投入和经济产出方面与其他行业存在巨大差距。

展会为此设定了众多与旅游创新相关的讨论会，并设置了“年轻企业家”环节，为有志于从事旅游业的在校大学生提供同企业家和投资者交流的机会。在“旅游技术”展区，众多企业展示了采用人工智能优化旅游路线设计、采用扩展现实技术提供沉浸式体验等应用。 展会最后一天举办了初创企业大赛，来自英国的一家初创企业获奖。该企业使用人工智能技术，向游客定向推送时尚、美容相关产品。

另一方面，2020年到2022年，旅游业吸引的投资正在快速增加，该时期全球旅游业投资达270亿美元。麦肯锡合伙人康斯坦丁在接受阿拉伯旅游展会刊采访时表示，这一变化表明旅游业更加重视可持续发展，游客旅行习惯发生转变，细分市场整合出现新机遇。她表示，2019年以前，替代旅游住宿行业诞生众多机遇。如今，旅游业更注重健康和安全领域的创新。“旅游初创企业在创造就业方面发挥着重要作用，这不仅能降低失业率，而且能为不同社区的人们改善生活提供机会”。此外，旅游初创企业还可以助力经济多元化，并吸引外商直接投资。

可持续发展是展会另一大主题。缤客网去年发布的可持续旅游报告显示，76%的受访者表示可持续是他们在旅游中最优先考虑的因素。43%的人表示，愿意为获得可持续旅游认证的旅游景点多付费。

迪拜经济和旅游局去年推出可持续旅游印章认证，在能源和用水效率、废弃物管理以及员工教育等19个方面提出可持续发展标准，目前已有70家酒店获得认证。展会上，阿布扎比文旅局推出碳计算器，强制要求所有阿布扎比的酒店在相关平台提交在油、气、水、电等方面的消耗量，并转化成碳排放数据。阿布扎比文旅局负责人表示，此举旨在鼓励酒店行业采取可持续发展举措，并培养更多有环保意识的旅客。

阿联酋沙迦展台。人民网记者 管克江摄

阿联酋经济部部长阿卜杜拉表示，阿联酋去年主办了《联合国气候变化框架公约》第二十八次缔约方大会，同各方合作达成《阿联酋共识》。阿联酋将致力于鼓励创新和发展可持续旅游，为地区的可持续繁荣未来贡献力量。

海合会国家旅游业蓬勃发展

联合国世界旅游组织的最新统计显示，2023年中东北非地区接待的游客人数已达到2019年水平的122%，成为世界各大区域中恢复最快的地区。

沙特去年接待了1.06亿游客，其中2700多万来自境外，提前实现“2030愿景”中提出的目标。目前沙特已进一步提高目标，希望到2030年吸引1.5亿人次游客，并持续开展超大型旅游基础设施建设，总投资超过8500亿美元。其中，红海旅游项目中位于沙漠里的六善沙丘酒店和海岛上的瑞吉酒店去年已经开业，并即将新开张多家奢华旅游酒店。沙特航空公司已开通利雅得和吉达到红海的航线，并将在年内开通国际航班。

迪拜2023年吸引了1715万国际过夜游客，同比增长19.4%，创下历史纪录。在今年的猫途鹰旅行者评选中，迪拜第三次被评为全球最热门旅游目的地。迪拜旅游和商业营销公司首席执行官伊萨姆表示，今年阿拉伯旅游展的主题契合迪拜经济议程D33的目标，迪拜将努力到2033年成为全球最适宜旅游、生活和工作的三大城市之一。

阿布扎比不久前发布了新旅游战略，目标是到2030年使游客人数从去年的2400万增长到3930万，对经济的贡献从490亿迪拉姆（1美元约合3.67迪拉姆）增长到900亿迪拉姆，并创造17.8万个新就业岗位。为此，阿布扎比正在新建多个旅游设施，包括预计明年开放的阿布扎比自然历史博物馆、古根海姆博物馆、胡达里亚岛综合体育设施等。

通过举办2022年世界杯和2023年一级方程式赛车大奖赛等体育赛事，卡塔尔的旅游吸引力进一步增强。2023年，卡塔尔吸引了400万游客，同比增长38%。阿曼也将旅游业作为发展重点，将在2040年前在该领域投入310亿美元。

展会上，海合会国家旅游部长举行会晤，探讨加强海合会国家旅游业合作等问题。阿卜杜拉表示，各方正积极采取举措，推出类似申根签证的海合会统一旅游签证。他强调，海合会国家加强旅游合作，目的不仅仅是将各国景点简单集纳，而是致力于打造一个单一的具有活力的旅游目的地，从而加快经济多元化，创造更多就业机会。

“你好！中国”展区展示中国魅力

红色立柱、卡通熊猫、“你好 中国”汉字印章……8号展馆入口处，“你好！中国”展区特色鲜明。来自中国9个省（市）的旅游部门全方位展示中国旅游形象，宣介中国入境游便利化的最新政策和服务，介绍中国最新文化和旅游产品。这也是中国展团时隔五年再次参加阿拉伯旅游展。

观众在参与投壶游戏。人民网记者 管克江摄

中国文化娱乐行业协会协同泡泡玛特、完美世界、风语筑等企业参展，并在展区推介智慧旅游沉浸式体验新空间发展成果。湖北展台带来了大冶刺绣、武汉面塑、武当武术等非遗展示，过往游客可参与品尝恩施玉露、利川红、武当道茶等湖北名茶，或参与投壶等互动游戏。

上海展台主打国际医疗旅游。上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心专家肖波从事“选择性神经后根离断术”治疗脑瘫患儿。他介绍，上海儿童医学中心是公立医院国际医疗旅游试点单位，去年该中心国际诊疗部共接诊境外患儿3500余例，住院近200例。肖波表示，中国的医疗水平、环境设施不断提升，服务流程不断优化，开展跨境医疗合作大有可为。一家跨国健康旅游平台相关负责人普拉塔在参观上海展台后对记者表示，医疗旅游是当前旅游行业快速增长的领域，她们希望同中方加强合作，让更多的国际人士有机会获得优质医疗服务。

中国驻迪拜总领事欧渤芊表示，中国文化多元，旅游资源丰富，基础设施完善。近期，中国政府从推动旅游景区、演出场所、餐厅酒店等场景支付便利化，丰富入境旅游产品和服务供给等方面入手，不断推动外国游客入境中国旅游便利化。欢迎包括阿联酋朋友在内的世界各国游客到中国参观旅游，领略中国独特神奇的文化魅力，了解中国日新月异的发展变化，感受中国人民热情友好的待客之道。

观众在参观中国展台。钱文康摄

展会期间，阿联酋中国文化中心与阿联酋航空、Dnata旅游集团分别签署合作推介中国入境旅游的谅解备忘录。阿联酋航空副总裁欧汉·阿巴斯表示，中国是阿联酋航空的重要目标市场，愿利用阿联酋航空的全球航空网络协助推介中国充满活力的城市和独特美景，推动中国与中东旅游业深化合作，共同发展。

两名阿联酋观众在品尝湖北名茶。人民网记者 管克江摄

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