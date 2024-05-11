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通胀下的美国年轻人：面临物价上涨和信用卡债务增加双重夹击

2024年05月11日09:26 | 来源：中国日报网
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中国日报网5月10日电 当地时间5月8日，美国财经网站CNBC报道，一项调查显示，年轻的美国人正在感受通货膨胀带来的压力，54%的受访者表示食品价格上升对他们的打击最大。

由CNBC/Generation Lab进行的这项针对1033名18至34岁的年轻人的调查显示，当被问及通货膨胀对他们预算中哪些方面的影响最大时，受访者选择食品的比例非常高。

根据跟踪商品和服务价格的消费者物价指数的最新数据，整体通胀率自2022年6月达到9.1%的同比峰值后有所回落，但截至今年3月，通胀率仍以3.5%的同比速度上升。

更高的借贷成本是导致年轻人感到压力的另一个因素。根据金融公司Intuit Credit Karma最近的一项调查，美国Z世代和千禧一代的平均信用卡余额在2022年3月至2024年2月期间分别增长了62%和50%。

考虑到食品价格在过去四年里上涨了25%，而消费者价格指数(cpi)追踪的所有商品的涨幅为21%，因此食品价格对年轻人的冲击最大或许并不奇怪。

过去四年中杂货和外卖食品价格的大幅上涨令人难以忽视，尤其是对低收入者而言。年轻的工人往往收入较少，食品费用等必要支出在他们的总体预算中会占据更大的份额。

密歇根州的注册理财规划师卡拉 亚当斯表示：“过去，人们削减食品支出的方式是减少外出就餐。当然，这仍然是一种选择，但随着食品杂货价格的上涨，人们感到更加拮据。”

因此，与房租成本相比，人们可能每天都能感受到食品价格的上涨，而房租成本在过去四年中也大幅上涨。食品价格的增加也影响到了快餐等低成本主食，其价格最近已经超过了整体通胀率。

亚当斯说：“每个人每天都需要吃饭，任何比微波炉拉面更高一层的食物都是一种小小的享受，许多人都能吃到，而且不用破费。现在，情况就没那么好了。”

(责编：艾雯、崔译戈)

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