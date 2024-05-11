中新网5月10日电（甘甜）当地时间5月8日晚，中国国家主席习近平结束对塞尔维亚的国事访问。此访期间，两国元首共同签署《关于深化和提升中塞全面战略伙伴关系、构建新时代中塞命运共同体的联合声明》，并共同见证交换共建“一带一路”、绿色发展、数字经济、电子商务、基础设施、经济技术、信息通讯、农食、媒体等领域多项双边合作文本。

地处亚欧大陆两端，跨越时间长河，中塞两国如何历经风雨，患难与共，共同铸造铁杆友谊？塞尔维亚贝尔格莱德平等世界论坛主席、前资深外交官日瓦丁·约万诺维奇日前对中新网表示，塞中两国发展关系，关键在于“互信”。他同时期待两国继续加强合作，共同促进地区和平发展。

中国是塞尔维亚“最重要伙伴”

近年来，在两国元首战略引领下，中塞关系保持高水平运行，结出累累硕果。约万诺维奇对此指出，塞中合作对于塞尔维亚来说“意义重大”，“我们将中国视为实现经济现代化最重要的伙伴”。

从匈塞铁路到泽蒙—博尔察跨多瑙河大桥，再到河钢斯梅戴雷沃钢厂，塞中两国不断深化务实合作，为企业带来新的生机与活力，也为地区发展带来巨大红利。

公开资料显示，塞尔维亚是中国在中东欧地区首个自由贸易伙伴。2023年，中国是塞尔维亚最大投资来源国和第二大贸易伙伴；塞尔维亚的蜂蜜、红酒、牛羊肉等农食产品则备受中国消费者喜爱。

约万诺维奇说，中国坚持自身发展战略，是全球经济发展的重要贡献者，塞尔维亚受益于中国的发展战略和经济增长。

约万诺维奇强调，在共建“一带一路”倡议框架下，塞尔维亚实现了工业和经济现代化发展，社会经济发展总体提速，相关基础设施项目也拉近了该国与其他欧洲国家及“一带一路”共建国家的距离。

图为日瓦丁·约万诺维奇。 图片来源：受访者供图

打造铁杆友谊，关键在于互信

作为历经风雨、患难与共的铁杆朋友，约万诺维奇指出，塞中两国友谊历久弥坚，其关键在于——“互信”。“有了互信，两国关系才能坚如磐石。这也是对我们未来合作最有力的投资。”

多年来，中塞两国始终守望相助，雪中送炭的兄弟情谊弥足珍贵。2008年，汶川发生特大地震后，塞尔维亚第一时间向中国提供大量救灾物资；2014年，塞尔维亚遭受百年一遇洪灾，中方则向塞方紧急提供救援物资，帮助当地民众渡过难关……

过去20多年来，约万诺维奇本人也曾多次到访中国，是中国发展历程的见证者。中国人民团结奉献、乐于分享、开放包容的价值观，给他留下了深刻印象。他强调，中国的独特之处还在于，坚持创新，并寻求为世界发展做贡献。

“塞尔维亚将中国视为最重要的战略伙伴，不仅是因为经济合作和技术转让，还因为我们拥有共同的价值观。我们努力实现自身经济现代化，同时也在帮助他国实现经济现代化，促进世界和平和相互理解、加强团结合作、推动人文交流。”约万诺维奇说，他期待两国在更多领域开展合作，坚持互尊互信，共同促进地区和平发展。

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