新华社内罗毕5月10日电 2024年联合国民间社会会议9日在肯尼亚首都内罗毕召开，与会中国社会组织当天在联合国内罗毕办事处举办“为下一代创造更美好未来”主题边会。

与会中外方嘉宾就保护儿童和青少年权利、发挥民间社会组织重要作用等交流经验，为联合国“未来峰会”积极建言献策。

据介绍，主题边会由中国民间组织国际交流促进会、中国国际交流协会、中国人民对外友好协会、中国国际民间组织合作促进会等机构共同举办，来自亚洲、非洲、欧洲、北美洲、南美洲的多国民间社会组织积极参与。

2024年联合国民间社会会议专业委员会成员博蒂福德在发言中充分肯定中国社会组织举办本场边会的重要意义，指出在大变局的世界中，传统的家庭关系和社会结构在发生变化，这对未来的全球治理将产生深远影响。

中国国际交流协会副秘书长肖宁宁指出，中国积极履行联合国《儿童权利公约》义务，采取多种措施有力保障儿童和青少年权益。中国社会组织不仅努力促进本国儿童权益保障事业，还积极参与国际合作共同推动全球儿童事业取得更大进展。他呼吁各国民间社会组织充分动员社会力量、整合各方资源、提供专业服务，增进理念交流和实践合作，携手共同推动儿童权利保护工作高质量发展。

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