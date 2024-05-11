新华社北京5月10日电 以色列政府一名高级官员9日说，在埃及首都开罗举行的加沙地带停火谈判破裂，以军将按计划在加沙地带南部城市拉法开展军事行动。同一天，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）说，以方拒绝了斡旋方提议，接下来局势能否缓和取决于以方行动。

美国政府在国内外舆论压力下，宣布暂缓向以色列输送一批重型炸弹，作为对以军威胁进攻拉法的告诫，但仍在推进大批输以军援。

5月7日，在加沙地带南部城市拉法，人们查看以军轰炸后的废墟。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

谈崩了

据路透社报道，一名以色列高级官员9日深夜说，以色列与哈马斯之间最新一轮非直接停火协议谈判已结束，以军将按计划继续在拉法和加沙地带其他地区的军事行动。这名官员说，以方就哈马斯对释放被扣押人员的提案向斡旋方表达了“保留意见”。

哈马斯6日宣布同意埃及、卡塔尔等斡旋方提出的加沙地带停火提议。哈马斯方面说，提议内容包括以军撤离加沙、让躲避这轮冲突的巴勒斯坦难民重返家园、双方交换被扣押人员等，以实现“永久停火”为最终目标。以方当时说，虽然提议内容“与以方核心要求相距甚远”，但仍派代表参加谈判。

新一轮停火谈判7日起在开罗举行，以色列和哈马斯拒绝面对面谈判，由斡旋方代表居中传话。

法新社10日报道，哈马斯向巴勒斯坦其他组织通报说，参加停火谈判的哈马斯代表已离开开罗，前往卡塔尔首都多哈。以色列“拒绝了斡旋方提议，就几项重要核心问题提出反对意见”。“鉴于此，局势主动权现在完全在占领方（指以色列）手中。”

哈马斯的阿克萨电视台在社交媒体上发文说，除了已表明接受的停火提议条件之外，哈马斯不会再做妥协。

美国国务院发言人马修·米勒表示，美国将继续与以方一起调整停火协议条款，不过敲定协议文本“极其困难”。

封口岸

拉法是加沙地带仅存的尚未被以军地面部队大规模进攻的主要城市，加沙大量巴勒斯坦难民从北部和中部逃难至此，人数逾百万。以方多次表示，无论是否达成停火协议，以军都要攻打拉法，清除哈马斯的残余力量。

5月8日，以军部队在以色列南部凯雷姆沙洛姆口岸附近部署。新华社发（贾马尔·阿瓦德摄）

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡在9日发布的一段视频中继续强硬表态，称“哪怕只剩手指甲，以色列人也要战斗到底”。

据以军通报，以军地面部队6日夜间发起行动，已控制拉法口岸加沙地带一侧。本轮停火谈判期间，以军在拉法东部持续进行定点打击活动，对大约100个特定目标进行了空袭，打死约30名巴勒斯坦武装人员。

拉法口岸连接加沙与埃及，本是国际人道援助物资运入加沙的主要通道。哈马斯卫生部门9日通报，拉法口岸关闭导致伤病员无法撤离，医疗物资、食品以及医院运行所需燃料无法进入加沙地带。

联合国分管人道主义事务的副秘书长马丁·格里菲思说，由于拉法口岸遭以军封锁，连续三天“无任何物资和人员获准进出加沙”，这意味着“加沙地带平民正被饿死或被杀死，而我们无法帮助他们”。

动真格？

美国总统约瑟夫·拜登8日接受美国媒体采访时承认，加沙有不少平民死于美国向以军提供的重型炸弹轰炸。如果以军进攻拉法，美国将不会为其提供这类武器。

不过，拜登强调，美国仍将“保障以色列安全”，会继续向以方供应“铁穹”导弹防御系统等武器装备。

5月8日，在加沙地带南部城市拉法，一名受伤的儿童在临时诊所内接受救治。新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

美方当天宣布，暂缓向以色列输送一批军事援助。美联社以一名不愿公开姓名的美方高级官员为消息源报道，涉事军援包括1800枚重量为900公斤的炸弹以及1700枚重量为225公斤的炸弹。

以军发言人丹尼尔·哈加里说，即使美国叫停武器输送，以色列也有充足的武器推进军事行动。

本轮巴以冲突自去年10月爆发以来，美国持续为以色列提供军事和外交支持。虽然近期在国际社会舆论以及美国国内反战抗议的压力下多次就以军在加沙的军事行动“敲打”以方，但大多是“雷声大、雨点小”。

据路透社报道，美国国会参议院外交关系委员会成员、共和党人吉姆·里施对媒体说，包括联合直接攻击弹药、迫击炮和装甲战术车辆在内的一大批输以武器正在走审批流程，只是比“该有的速度”慢了些。（王逸君）

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