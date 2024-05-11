新华社北京5月10日电 美国近日又有一起“黑人在家门口遭执法人员枪杀”事件被曝光。事发近一周后，死者家属9日开记者会控诉不公，当事执法部门随后公布执法记录仪录像资料。美国舆论再次聚焦“黑人屡屡成为暴力执法受害者”这一社会现象。

家属与当局各执一词

此次事件中，死者名为罗杰·福特森，身份是美国空军下士。5月3日，福特森在自家公寓门外被一名协助佛罗里达州奥卡卢萨县治安官办案的警官开枪打死。

福特森的家属及其主营民权业务的委托代理律师本·克伦普9日召开新闻发布会，驳斥涉事警官“开枪系出于自卫”的说法。律师说，那名警官走错了门，遮盖了门上的“猫眼”，且没有主动表明自己的身份。

几小时后，奥卡卢萨县治安官埃里克·阿登也召开发布会，公布了涉事警官事发时佩戴的执法记录仪视频资料，表示福特森家属方面说法不实。

据美联社报道，所公布视频显示，那名警官3日当天抵达沃尔顿堡滩的福特森所居公寓楼，与楼外一名女性交谈，对方描述“有人听到争吵声”。那名警官随后搭乘电梯上楼，走过一段露天走廊，在一间公寓门口停下。他用力敲门，随后站到一边，似乎脱离门口视线范围。视频显示他大喊两次：“治安官办公室！开门！”

福特森开门时，看似拿着一把手枪贴在身侧，枪口向下指向地面。那名警官大喊“退后”，随即开了数枪，继续大喊：“放下枪！放下枪！”

视频中听到福特森回应：“它（枪）在那边。”

警官再次高喊：“放下枪！”

福特森说：“我没拿着它。”画面中，他已倒在地上。

警官随后用无线电对讲机呼叫救护人员到场。

“那么快开那么多枪”

按照死者家属律师克伦普的说法，福特森身中6枪。

针对县治安官公布的视频内容，福特森家属方面发表声明，质疑涉事警官为何“那么快开那么多枪”。

声明说，视频“提供了部分答案，但也揭露了一些更加让人困扰的问题”，比如，涉事警官是先开枪、然后才喊“放下枪”。家属质疑警官“有没有接受过关于（开枪前）做口头警告的培训？有没有尝试采取急救措施？懂不懂如何对待合法持枪的守法公民？”

福特森生长于佐治亚州亚特兰大，高中毕业后入伍美国空军，派驻美国空军特种作战司令部在佛州赫尔伯特菲尔德的基地，担任特种作战任务飞行员，工作内容之一是给武装直升机的机关炮装弹。

在9日的新闻发布会上，福特森的母亲抱着儿子身着正装军服、以美国国旗为背景的带框相片入场，在律师发言时泪流不止。“我的宝贝被打死了。”她说。律师克伦普说，枪杀行为“没有正当理由”。“不知道为什么，他们认定他是个坏人。他是个很好的人，优秀的人。他们夺走了一个爱国者的命。”

县治安官阿登说，警方正在就此事开展刑事犯罪调查，尚无法确定涉事警官行为是否恰当，但其办公室最初发表的声明称该警官“遭遇一名持枪的23岁男子时采取了自卫行动”。

不断发作的痼疾

涉事警官已被安排暂离岗位，奥卡卢萨县治安官办公室拒绝披露其姓名和族裔信息，而死者福特森的黑人身份和遭遇再次触动美国社会的敏感点。

“黑人更易成为暴力执法受害者”是不停“发作”的美国社会痼疾。2020年，黑人男子乔治·弗洛伊德遭白人警察当街“跪颈”压制导致窒息死亡，引发美国新一轮反种族歧视抗议浪潮。

近年来，黑人在自己家中被上门警察莫名枪杀的新闻不时刺痛美国民众神经，仅克伦普参与处理的案件就有好几起。

2018年，得克萨斯州达拉斯一名白人女警开枪打死一名手无寸铁的黑人男子，只因她进错家门，把对方公寓当成自己家。

2019年，得州沃思堡一名白人警察从一名年轻黑人女子家中后窗开枪将她打死，起因只是接到报警说她家前门开着，警察误以为房屋遭盗窃。

2020年，肯塔基州路易斯维尔黑人女子布伦娜·泰勒在家中被破门而入的警察“误杀”。警察说是为了抓捕她前男友，但找错了地方。（沈敏）

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