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新华全媒+丨我国向巴基斯坦交接嫦娥六号任务巴基斯坦立方星数据

2024年05月11日08:28 | 来源：新华网
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新华社北京5月10日电（记者宋晨）10日，我国向巴基斯坦交接嫦娥六号任务巴基斯坦立方星数据。

5月8日16时14分，嫦娥六号任务搭载的国际载荷之一巴基斯坦立方星与轨道器在周期12小时环月大椭圆轨道的远月点附近分离，随后成功拍摄第一幅影像。巴基斯坦立方星项目实现“成功分离，获得遥测”的既定目标，取得圆满成功。

“中巴双方在航天领域的合作源远流长，巴基斯坦立方星是中巴双方首次探月工程载荷搭载合作项目，是中巴双方坚持平等互利、和平利用、包容发展的原则，深入开展航天国际交流合作的有力实践。”嫦娥六号任务新闻发言人葛平说。

巴基斯坦立方星拍摄的图像。（国家航天局供图）

巴基斯坦立方星拍摄的图像。（国家航天局供图）

月球具有鲜明的科学价值，通过探月活动深化对月球的认知，对人类了解行星演化、生命起源、宇宙起源等科学命题有重要意义。

据介绍，巴基斯坦空间技术研究所和上海交通大学于2023年初启动巴基斯坦立方星联合研制，2024年按计划完成与嫦娥六号探测器的总装、测试和发射场准备，5月3日随嫦娥六号探测器发射升空。巴基斯坦立方星项目成功验证了纳卫星月球轨道探测技术，探索了中巴月球与深空探测任务合作模式，为后续任务中双方更深入的合作奠定了基础。

(责编：王禹蘅、崔译戈)

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