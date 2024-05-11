新华社布达佩斯5月10日电 专访｜匈中关系不断迈上新台阶——访匈牙利前总理迈杰希

新华社记者康逸 陈浩 李超

匈牙利前总理迈杰希·彼得日前接受新华社记者专访时表示，今年是匈中建交75周年，匈牙利是最早承认并同新中国建交的国家之一。匈中关系持续发展，不断迈上新台阶，两国各领域合作空间广阔，两国关系有着美好未来。

匈牙利是首个同中国签署“一带一路”合作文件的欧洲国家。迈杰希在谈到匈牙利积极参与高质量共建“一带一路”时深有感触。他说，共建“一带一路”倡议为促进匈中合作发展创造了非常有利的条件。他以“一带一路”重点合作项目匈塞铁路为例说，这一项目创造了很多发展机会，促进了地区互联互通。

2024年4月29日，在塞尔维亚诺维萨德火车站，人们走下匈塞铁路贝尔格莱德至诺维萨德的列车。连接塞尔维亚首都贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯的匈塞铁路，全长近350公里，是中国与中东欧国家共建“一带一路”的标志性项目。新华社记者李颖摄

迈杰希强调，共建“一带一路”合作并非一蹴而就，而是循序渐进。匈中两国领导人对此都给予高度重视，将构想逐步变成现实。

迈杰希在2002年至2004年担任匈牙利总理期间，积极推动匈中友好交流。近年来，中匈文化交流蓬勃开展，民心相通不断加深。

提及去年习近平主席复信匈牙利匈中双语学校学生，作为匈中文化交流倡导者和该校创始人的迈杰希感慨良多。迈杰希担任总理期间，匈中双语学校在他倡导下得以建立。他说：“我非常关心这所学校的发展，它远远超出了匈中两国传统意义上的经济和其他领域合作的范畴，为两国人民创造了更多相互学习、了解、感知彼此文化的机会。”

2024年5月3日，在匈牙利布达佩斯，匈中双语学校三年级的孩子们在中文课上举手回答问题。位于匈牙利布达佩斯的匈中双语学校成立于2004年，是中东欧地区第一所使用中文和所在国语言教学的公立全日制学校。目前学校有12个年级、20个班，在校学生500余人，大部分是以匈牙利语为母语的学生。新华社记者赵丁喆摄

迈杰希欣慰地看到，匈中双语学校在促进两国人员交流方面初见成效，越来越多的匈牙利学生从这所学校毕业后到中国深造、了解中国文化。“这是一件非常好的事。”

针对当前国际局势，迈杰希说，世界大国应思考如何加强合作，寻找解决方案，持续推进全球化。习近平主席提出的全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议意义重大，中国主张多边主义、倡导国际合作，这些倡议都与世界和平息息相关，推动着世界大势向前发展。

迈杰希长期关注中国发展并多次访华。迈杰希表示，他十分关注中国在脱贫攻坚领域取得的成就。中国的发展和进步不仅提高了本国人民的生活水平，也为推动全球经济发展作出了贡献。

(责编：王禹蘅、崔译戈)