新华社耶路撒冷5月10日电（记者王卓伦 吕迎旭）据以色列多家媒体10日报道，以色列安全内阁9日晚批准以国防军扩大在加沙地带南部城市拉法的军事行动。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）10日发表声明说，将与巴勒斯坦其他派别领导人举行磋商，以重新考虑达成停火协议的谈判策略。

哈马斯在声明中说，哈马斯接受了斡旋方的停火提议，并在与以色列的非直接谈判中，积极配合斡旋方的工作，期望达成停火协议，但以方领导人坚持不接受。以色列对停火提议的拒绝令达成停火协议的所有努力功亏一篑。

埃及外交部10日发表声明说，埃及外长舒凯里9日同美国国务卿布林肯通电话。双方同意继续密切磋商和协调，推动在加沙地带达成全面停火，结束加沙地带的人道主义危机。

此外，以色列媒体报道说，出于美国的压力，以军在拉法的军事行动将受到“足够的限制”。

美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比10日在媒体吹风会上表示，以色列军队过去24小时对拉法的行动并非是“广泛的、大规模的地面进攻”。以军行动主要集中在拉法口岸附近的局部地区，且参与行动的以军“一开始便派驻在那里”。柯比同时重申美方对以色列大规模进攻拉法及其影响的担忧。

南非10日敦促联合国国际法院发布命令，要求以色列立即停止在拉法的军事行动并撤军。南非在其诉讼请求中说，大量证据表明，以色列对包括拉法在内的加沙地带采取的军事行动是“种族灭绝行为”，国际法院必须予以制止，并要求以色列确保人道主义救援物资以及国际救援和调查人员等顺利进入加沙地带。

哈马斯6日宣布同意斡旋方提出的加沙地带停火提议，但以色列方面表示哈马斯答应的条件与其要求相去甚远。哈马斯、以色列和相关斡旋方7日起在埃及首都开罗举行停火谈判。一名以色列官员9日告诉新华社记者，停火谈判破裂，以军将继续在拉法发动进攻。（参与记者：黄泽民、柳伟建、王湘江、董修竹、邓仙来）

(责编：胡永秋、杨光宇)