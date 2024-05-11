新华社北京5月10日电 5月3日至9日，中国政府欧亚事务特别代表李辉就政治解决乌克兰危机开展第三轮穿梭外交，先后访问土耳其、埃及、沙特和阿联酋，分别同土耳其副外长阿克查帕尔、埃及外交部部长助理哈立德、沙特国务大臣兼国家安全顾问艾班和阿联酋总统外交顾问卡尔卡什、国际合作事务国务部长莉姆举行会谈。访问前后，李辉特代还同巴西、南非、印度尼西亚、哈萨克斯坦等国官员进行沟通。中方同各方就乌克兰危机深入交换意见，各方普遍赞同中方为呼吁局势降温提出的以下主张：

一、呼吁遵守为局势降温“三原则”，即战场不外溢、战事不升级、各方不拱火。

二、对话谈判是解决乌克兰危机唯一可行出路。冲突当事方应为恢复直接对话创造条件，推动局势降温缓和，直至达成全面停火。

三、加大对相关地区人道主义援助，改善人道主义状况，防止出现更大规模的人道主义危机。冲突当事方应避免袭击平民和民用设施，保护妇女、儿童等冲突受害者，尊重战俘基本权利。支持冲突当事方交换战俘。

四、反对使用核武器和生化武器，防止核扩散，避免出现核危机。

五、反对武装攻击核电站等和平核设施，各方均应遵守核安全公约等国际法，坚决避免出现人为核事故。

六、共同支持国际能源、金融、粮贸、运输等合作，共同维护油气管道、电力能源设施、海底光缆等关键基础设施安全，确保全球产业链供应链稳定。

各方同意继续保持沟通协调，同时欢迎国际社会支持推动局势降温的努力，共同为停火止战、劝和促谈发挥建设性作用。

(责编：胡永秋、杨光宇)