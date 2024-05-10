人民网伦敦5月10日电 （余颖）2024“汉语桥”中学生中文演讲比赛全英大区赛9日落下帷幕。当天，来自全英37所中学的47名个人赛选手和59名团体赛选手各显身手、尽展风采。

在比赛中，选手们根据比赛级别，分别完成2分钟自选命题演讲、中英句型翻译、现场命题演讲、团体故事视频展播以及现场即兴问答等比赛内容。

个人赛现场。人民网 余颖摄

“从小我就想去中国，我的中文老师是哈尔滨人，我最想去哈尔滨冰雪节，在零下二十五度吃马迭尔冰棍” “汉语虽然很难学，但我一定回坚持的，去年我的中国笔友来英国住在我家，很高兴今年7月又可以和他见面”“今年夏天我和同学们要第一次去中国参加夏令营，打卡著名景点，品尝地道中国菜”……

在主题演讲环节，选手们分享自己与中文结缘的故事，以及对中国的热切期待和向往。他们的演讲或激情澎湃，或活泼生动，或轻松幽默，引来现场观众的阵阵掌声。有些选手的演讲虽略显稚嫩，但他们对学习中文的真挚热爱和对中国的美好感情，依然深深打动了听众。经过激烈角逐，来自玛丽皇后文法学校的尼山·西迪克同学夺得个人高级组桂冠。

团体组决赛《抢生意》节目。主办方供图

团体组决赛中，中学生带来的《中国达人秀》《龙年大吉》《孔融让梨》《抢生意》等节目更是精彩纷呈，不仅展现了英国中学生学习汉语的热情和兴趣，也体现了她们对中国语言和中华文化的理解。最终，Kingsford Community School的参赛作品《中国达人秀》夺得团体组第一名。

团体组决赛《孔融让梨》节目。主办方供图

许多参加比赛的中学生即将参加今年的“中文培优”项目夏令营。今年7月，英国文化教育协会、教育部中外语言交流合作中心将继续联合主办英国“中文培优”项目来华夏令营。来自英格兰61所公立学校的1400余名9年级中学生将赴华参加为期11天的游学活动，学习中文和中国文化、开展中英青少年交流。本次夏令营也是历年来人数规模最大的一届。

据了解，目前英国共有30所孔子学院、160多所孔子课堂。孔子课堂的教学对象立足所在中小学及周边中小学的学生，经过十多年发展，孔院已经成为英国汉语教学发展的重要推动力量。同时，英国教育部在2016年资助启动“中文培优”项目，截止目前，已有来自英格兰地区79所学校的约10000名学生参与了该项目，从7年级开始加入中文语言学习。预计在2025年前，参与该项目的学校数量将增加至100所，学习汉语的英国中学生人数不断攀升，汉语热持续升温。

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