人民网首尔5月10日电 （记者莽九晨）5月9日，品读中国·中国式现代化系列讲座“如何理解中国经济”在韩国首尔举行。中国驻韩国大使邢海明、韩国前驻华大使李揆亨、新韩银行副行长徐承铉、《中央日报》中国研究所所长兼韩中友好协会副会长刘尚哲等60余名中韩嘉宾出席活动。

邢海明在致辞中表示，中国式现代化是中国谋求民族复兴与人民幸福的实践选择。作为世界上最大的发展中国家，中国始终坚持胸怀天下，推动构建人类命运共同体。今天，以倡导科技创新作为主导作用的“新质生产力”正在发挥巨大作用，新业态、新模式持续涌现，新投资、新基建呈现良好发展势头。今年前四个月，中韩贸易额同比增长5.5%，韩国成为中国第二大贸易伙伴国。中国经济前景光明，还将有大作为，也将给包括韩国在内的世界各国带来大机遇。

本次讲座特邀北京大学光华管理学院院长、金融学系教授刘俏担任主讲人。他围绕中国经济的增长空间、增长潜力、路径目标、宏观政策等四个方面进行专业阐述。首先，中国经济增长空间广阔，全要素生产率的提升将推动资源配置的更高效能和经济增长的更可持续。其次，以新质生产力为特征的产业转型升级蕴含中国经济增长的巨大潜力。第三，当前中国经济增长的路径目标日益明确，经济结构中能够带动产业上下游共同发展的节点领域，将成为创新研发重中之重。第四，中国政府的宏观经济政策，工具箱内容丰富、调控精准有度，能够有力地保障经济稳步发展。

韩国金融研究院首席研究员池晚洙表示，通过此次讲座认识到不论是新质生产力发展与产业升级，还是城镇化发展与居民消费结构变化，以及科技创新与自主研发，中国经济在许多层面都孕育着强劲的发展动能和广阔的发展空间。

本次讲座是首尔中国文化中心企划的中国式现代化讲座的第二讲，由首尔中国文化中心、中国银行首尔分行、中外文化交流中心、韩中友好协会、《中央日报》中国研究所共同主办。

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