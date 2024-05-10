新华社马德里5月9日电（记者胡加齐 谢宇智）中欧班列（义乌—马德里）开行十周年纪念号班列8日从西班牙首都马德里的阿布罗尼加尔车站鸣笛发车。

5月8日，在西班牙马德里，嘉宾们参加中欧班列（义乌—马德里）开行十周年纪念号班列发车仪式。新华社发（古斯塔沃·巴连特摄）

据中欧班列（义乌—马德里）运营方介绍，这趟列车满载70个标准集装箱的汽车配件、红酒等货物，将途经法国、哈萨克斯坦等国，预计于今年5月底抵达浙江义乌，总行程达13052公里。

在发车仪式上，浙江省委书记易炼红致辞说，十年来，中欧班列（义乌—马德里）驰骋亚欧、货通世界、互惠两地、联通民心，助力开创中西国际运输新格局，跑出中西互联互通的“加速度”。他说，将以中欧班列（义乌—马德里）开行十周年为契机，深化务实合作，推动浙江和西班牙合作交流再上新台阶。

中国驻西班牙大使姚敬在致辞中说，中欧班列（义乌—马德里）的运营扩大了中西双边贸易规模，特别是回程班列为西班牙特色商品输华开辟了一条新通道。中西两国经济互补性强，现阶段优先发展的重点产业契合度高，经贸合作稳步发展。双方都愿意进一步深化经贸领域务实合作。

西班牙经济、贸易和企业部国际贸易与投资总司司长阿莉西亚·巴雷拉在发车仪式上说，2023年西班牙通过中欧班列（义乌—马德里）出口货物总额3900万欧元，进口货物总额4800万欧元。她说，这趟列车不仅仅用铁路将两个国家、两个地区连在一起，也是中西合作和友谊的象征。

马德里市议长博尔哈·凡胡尔说，除两国间的贸易往来外，马德里乃至西班牙民众近年来对中国文化也越来越感兴趣。中欧班列（义乌—马德里）连接的不仅是商贸，还有民心。

据了解，首趟中欧班列（义乌—马德里）于2014年11月18日从义乌发出。

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